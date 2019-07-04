«Спартак» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.67) на тоталы «Кубка Матч Премьер» 4 июля 2019 года

«Спартак»
Несмотря на плохой старт «Спартак» все-таки исправился и теперь команда имеет хорошие шансы на то, чтобы взять второе место на турнире. Угрожает только «Ростов», который хуже лишь по разнице голов. У москвичей она нулевая, а вот у «сельмашей» она составляет -1.
В прошлом туре «красно-белые» одержали победу над главным неудачником соревнования — клубом ЦСКА (3:1).
Для сохранения второй позиции ничья «спартачей» может не устроить. Выиграть же у такого «Краснодара» будет очень сложно. К тому же, даже в случае победы вряд ли московский коллектив вырвется в лидеры.
«Краснодар»
«Краснодар» провел 2 неплохих матча, выиграв у ЦСКА 1:0 и «Ростова» 3:0. Судя по всему краснодарцы собираются доказать, что их оборона крепче стали.
Уже все пропустили как минимум дважды, но «быки» до сих пор сохраняют свои ворота неприкосновенными.
По большому счету в следующем поединке «черно-зеленых» устроит и ничья. У них приличная разница голов (+4), и вряд ли «спартаковцы» смогут много забить. Так что даже поражение не испортит планов на чемпионство.
Прогноз
Букмекеры считают соперников равными, поэтому они дают одинаковый коэффициент на победу — 2.60. На ничью предлагается коэфф 3.55.
«Краснодару» уже мало что грозит. «Горожане» могут себе позволить более открытый футбол, тем более что с атакующей игрой у них все в порядке. На «Спартаке» же будет сказываться давление. И, наверное, местами «красно-белые» станут играть от обороны.
Учитывая то, как мало пропускают «быки», можно спрогнозировать, что «Спартаку» забить много не удастся. Поэтому предлагаем исход «ИТ 1 меньше 1.5» за 1.67. 0