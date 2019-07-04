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    «Краснодар» снова не даст сопернику разгуляться в атаке

    «Спартак» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.67) на тоталы «Кубка Матч Премьер» 4 июля 2019 года

    Прогнозы на Кубок Матч Премьер Прогнозы на футбол России Прогнозы на Спартак Прогнозы на Краснодар
    Прогноз на «Спартак» — «Краснодар»
    Роман Зобнин
    «Спартак» и «Краснодар» проведут последний поединок на турнире «Кубок Матч Премьер». Выяснять, кто сильнее, команды начнут 4 июля в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Спартак» — «Краснодар».
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    Футбол. Кубок Матч Премьер 04 Июля 2019 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:00 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.60
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    «Спартак»

    Несмотря на плохой старт «Спартак» все-таки исправился и теперь команда имеет хорошие шансы на то, чтобы взять второе место на турнире. Угрожает только «Ростов», который хуже лишь по разнице голов. У москвичей она нулевая, а вот у «сельмашей» она составляет -1.

    В прошлом туре «красно-белые» одержали победу над главным неудачником соревнования — клубом ЦСКА (3:1).

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    Для сохранения второй позиции ничья «спартачей» может не устроить. Выиграть же у такого «Краснодара» будет очень сложно. К тому же, даже в случае победы вряд ли московский коллектив вырвется в лидеры.

    «Краснодар»

    «Краснодар» провел 2 неплохих матча, выиграв у ЦСКА 1:0 и «Ростова» 3:0. Судя по всему краснодарцы собираются доказать, что их оборона крепче стали.

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    Уже все пропустили как минимум дважды, но «быки» до сих пор сохраняют свои ворота неприкосновенными.

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    • По большому счету в следующем поединке «черно-зеленых» устроит и ничья. У них приличная разница голов (+4), и вряд ли «спартаковцы» смогут много забить. Так что даже поражение не испортит планов на чемпионство.

    Прогноз

    Букмекеры считают соперников равными, поэтому они дают одинаковый коэффициент на победу — 2.60. На ничью предлагается коэфф 3.55.

    «Краснодару» уже мало что грозит. «Горожане» могут себе позволить более открытый футбол, тем более что с атакующей игрой у них все в порядке. На «Спартаке» же будет сказываться давление. И, наверное, местами «красно-белые» станут играть от обороны.

    Учитывая то, как мало пропускают «быки», можно спрогнозировать, что «Спартаку» забить много не удастся. Поэтому предлагаем исход «ИТ 1 меньше 1.5» за 1.67. 0

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    «Спартак» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.67) на тоталы «Кубка Матч Премьер» 4 июля 2019 года. Прогноз на «Спартак» — «Краснодар». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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