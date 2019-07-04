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    Продлит ли «Краснодар» победную серию в Австрии?

    «Спартак» — «Краснодар». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч Кубка Матч Премьер 4 июля 2019 года

    Прогнозы на Кубок Матч Премьер Прогнозы на футбол России Прогнозы на Спартак Прогнозы на Краснодар
    Прогноз на «Спартак» — «Краснодар»
    Александр Мартынович
    В четверг, 4 июля, «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в рамках третьего тура Кубка Матч Премьер. Встреча, которая пройдет в Австрии, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Спартак» — «Краснодар».
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    Футбол. Кубок Матч Премьер 04 Июля 2019 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:00 Краснодар Краснодар
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    «Спартак»

    Московский «Спартак» в двух стартовых турах австрийского турнира одержал одну победу и потерпел одно поражение.

    Сначала «красно-белые» уступили «Ростову» (0:2), пропустив в первом тайме голы от Дмитрия Полоза и Александра Саплинова.

    Затем подопечные Олега Кононова переиграли ЦСКА (3:1) благодаря голам Зелимхана Бакаева, Ильи Гапонова и Софьяна Ханни.

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    «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице и продолжает претендовать на завоевание трофея.

    «Краснодар»

    Футболисты «Краснодара» на Кубке Матч Премьер одержали две победы в двух матчах.

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    • «Быки» в первом туре с минимальным счетом одолели ЦСКА (1:0). Единственный гол забил Александр Мартынович.

    Все прогнозы на спорт

    Во втором туре «горожане» разгромили «Ростов» (3:0), в воротах которого расписались Ари, Даниил Уткин и Рустам Халназаров.

    В турнирной таблице «Краснодар» уверенно лидирует, являясь главным претендентом на победу.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Спартака» — 2.65, победа «Краснодара» — 2.40, ничья — 3.60.

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    Для завоевания трофея «горожанам» хватит и ничьей, но вряд ли они будут думать о ней, поскольку изначальная цель турнира — подготовиться к официальному старту сезона и реализовать тренерские замыслы.

    Пока в Австрии «Краснодар» смотрится довольно мощно. Он забил четыре гола, не пропустив ни одного.

    Исходя из этого, нам кажется, что именно «быки» должны быть ближе к успеху. Наш прогноз — «победа "Краснодара" в матче».

    Альтернативный вариант — «команда Мурада Мусаева выиграет хотя бы один из таймов». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.74. 0

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    «Спартак» — «Краснодар». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч Кубка Матч Премьер 4 июля 2019 года. Прогноз на «Спартак» — «Краснодар». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.40
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