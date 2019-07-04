«Спартак» — «Краснодар». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч Кубка Матч Премьер 4 июля 2019 года

«Спартак»
Московский «Спартак» в двух стартовых турах австрийского турнира одержал одну победу и потерпел одно поражение.
Сначала «красно-белые» уступили «Ростову» (0:2), пропустив в первом тайме голы от Дмитрия Полоза и Александра Саплинова.
Затем подопечные Олега Кононова переиграли ЦСКА (3:1) благодаря голам Зелимхана Бакаева, Ильи Гапонова и Софьяна Ханни.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице и продолжает претендовать на завоевание трофея.
«Краснодар»
Футболисты «Краснодара» на Кубке Матч Премьер одержали две победы в двух матчах.
«Быки» в первом туре с минимальным счетом одолели ЦСКА (1:0). Единственный гол забил Александр Мартынович.
Во втором туре «горожане» разгромили «Ростов» (3:0), в воротах которого расписались Ари, Даниил Уткин и Рустам Халназаров.
В турнирной таблице «Краснодар» уверенно лидирует, являясь главным претендентом на победу.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Спартака» — 2.65, победа «Краснодара» — 2.40, ничья — 3.60.
Для завоевания трофея «горожанам» хватит и ничьей, но вряд ли они будут думать о ней, поскольку изначальная цель турнира — подготовиться к официальному старту сезона и реализовать тренерские замыслы.
Пока в Австрии «Краснодар» смотрится довольно мощно. Он забил четыре гола, не пропустив ни одного.
Исходя из этого, нам кажется, что именно «быки» должны быть ближе к успеху. Наш прогноз — «победа "Краснодара" в матче».
Альтернативный вариант — «команда Мурада Мусаева выиграет хотя бы один из таймов». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.74. 0