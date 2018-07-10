ЧМ-2018. Франция — Бельгия: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составы на полуфинальный матч чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сыграют сборные Франции и Бельгии.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и начнется в 21:00 мск. Главный арбитр — Андрес Кунья из Уругвая.

Франция: Льорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Погба, Канте, Матюиди, Гризманн, Мбаппе, Жиру.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Шадли, Феллайни, Витсель, Дембеле, Азар, Де Брёйне, Лукаку.

В другом полуфинале сыграют сборные Хорватии и Англии. Матч пройдет 11 июля в столичных «Лужниках». (прогноз)

Букмекеры в матче отдают победу сборной Франции. Коэффициент на ее победу 2,55. Победа Бельгии оценивается в среднем в 2,94. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0