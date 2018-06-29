Дублеры Англии и Бельгии сыграли в поддавки

Сборная Бельгии нанесла поражение команде Англии в матче 3-го тура ЧМ-2018, который прошел в Калининграде. Единственный мяч во встрече забил нападающий Аднан Янузай. В 1/8 финала Бельгия сыграет с Японией 2 июля в Ростове-на-Дону, а Англия встретится с Колумбией в Москве 3 июля.

Матч дублирующих составов

Корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов справедливо считает, что на качество игры повлияло стратегичское планирование обоих тренеров.

«Турнирные расклады превратили матч в фарс. Англия и Бельгия подошли к матчу с одинаковыми показателями набранных очков, забитых и пропущенных мячей. Англичане были выше только за счёт меньшего количества карточек.

Худшая команда в паре получала более сильного соперника в 1/8 финала – сборную Колумбии, зато потом получала себе несложную сетку, в которой финал чемпионата мира кажется реальностью. Сетка для лучшей команды была сложнее: высокий риск матча с Бразилией в четвертьфинале, а потом – Уругвай, Франция, Аргентина или Португалия, если всё сложится.

У Саутгейта и Мартинеса полное понимание Getty Images

Роберто Мартинес заранее сказал, что сделает матч тестом для игроков резерва – правда, его ротация всё равно удивила. Из основы остались только Куртуа и Боята, ставший незаменимым после травмы Венсана Компани. Гарет Саутгейт тоже оставил в запасе всех ключевых игроков, кроме Пикфорда и Стоунса».

Сонный тайм под свист трибун

Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев сетует не незрелищный футбол в первом тайме.

«Поскольку у соперников равенство по набранным очкам и разнице забитых и пропущенных мячей, победителя группы мог определить рейтинг fair play. Перед стартовым свистком он был на один балл лучше у родоначальников футбола, получивших за первые два матча две желтые карточки против трех бельгийских.

Получив к 33-й минуте два предупреждения, бельгийцы еще ухудшили шансы на победу группе. Опасных моментов в первой половине соперники не создали. Вратари редко вступали в игру. Запомнился плотный удар издалека Юрии Тилеманса, мяч не без труда парировал Джордан Пикфорд. А вскоре он же в борьбе со своими защитниками едва не запустил мяч себе в ворота, но партнер выбил его с ленточки.

Пикфорду приходилось потрудиться Getty Images

Где-то с середины тайма трибуны арены в Калининграде начали свистеть. Болельщики жаждали зрелища, а получили тихое противостояние резервистов. Некоторые фанаты со скуки даже задремали.

Арбитр из Словении Дамир Скомина даже не стал добавлять к 45 минутам тайма ни единой секунды. Что для этого чемпионата само по себе аномально».

Революция Янузая

О том, кто перевернул ход игры, взбодрив сонное болото, рассказывает автор «Спорт-Экспресса» Филипп Папенков.

«А начало второго тайма перевернуло расстановку сил с ног на голову. Автором "революции" стал Янузай. Ему всего-то 23, хотя такое ощущение, что он выступал за "МЮ" очень давно. После выступления за английских "красных дьяволов" в его карьере были Дортмунд, Сандерленд, а теперь он представляет "Реал Сосьедад". Удар полузащитнику удался феноменальный по красоте – обводящий, в дальнюю "девятку". Причем это первый гол Янузая за сборную.

Кстати, у хавбека косоварские корни. И в социальных сетях после его шедевра снова стали активно обсуждать празднование гола. Но нет, Янузай не изображал албанского орла. Просто Батшуайи на радостях добил мяч в сетку с полуметра, попал в штангу, да так неудачно, что рикошетом ему угодило точно в нос.

Дебютный гол Янузая Getty Images

А дальше... Дальше матч и правда складывался как-то скучно. Вскоре после гола Рэшфорд мог выровнять положение, но выход один на один запорол. И больше по-настоящему опасных моментов англичане не создали».

Разборки АПЛ в Калиниграде

Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Александр Макаров отметил, что большинство игроков обеих команд, принимавших участие в матче, представляли английский чемпионат.

«Большая часть матча сопровождалась песнями британских болельщиков и... свистом нейтральных зрителей. Дело в том, что команды предпочитали перепасовку защитников какому-либо риску. Дебютант крупных турниров, 19-летний защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд в одночасье превратился в исполнителя абсолютно всех стандартов "трех львов".

Однако большинство подходов прогрессирующего семимильными шагами футболиста не таили в себе особой опасности. Парадоксально, но факт: абсолютно все эксперты до игры сходились во мнении, что обе сборные предпочтут занять не первое, а второе место в группе. Это среди прочего позволит попасть в сетку турнира, где нет Уругвая, Португалии, Франции, Аргентины, Бразилии и Мексики.

Однако ход встречи скорее говорил о том, что обеим командам нет особой разницы, на кого выходить в плей-офф. Пусть Колумбия в 1/8 финала и выглядит менее предпочтительным соперником, нежели Япония. Бельгийцы начали собирать "горчичники", тем самым отдаляя возможное определение победителя группы путем жребия.

Рашфорд не справился с Куртуа Getty Images

А в начале второй 45-минутки подопечные Мартинеса и забили, хотя до этого ближе к голу были англичане. Потрясающий крученый удар удался Аднану Янузаю, заявившему о себе еще пять лет назад в "Манчестер Юнайтед". Другой манкунианец, только уже не бывший, а действующий, Маркус Рэшфорд, должен был сравнивать счет, но не переиграл Тибо Куртуа из "Челси" в ближнем бою. Разборки АПЛ на стадионе "Калининград" — это круто!»

Сливали или не сливали?

Автор Sport24 Антон Матвеев удивляет абсурдности происходившего на арене «Калининград».

«Полтора. Столько игроков основы появилось в составе каждой из сборных. Ну хоть не на две команды. В старте вышли основные голкиперы — Пикфорд и Куртуа соответственно. И еще "половинчатый" игрок основы — Боята у Бельгии и Лофтус-Чик у Англии. Первый играет из-за травмы Компани (Венсан в итоге вышел на замену), второй — из-за повреждения Деле Алли.

Бельгия и Англия не "сливали" матч прям совсем явно. Наверное, пару раз они даже искренне пытались забить гол. Но в целом это была симуляция реального матча ЧМ-2018. Медленная, пассивная, пустая. Минуты с 15-й саундтреком матча стал свист. Притом свистели все — бельгийцы, англичане, калининградцы, очередные клоны Лионеля Месси на трибунах. Потому что всем было скучно — не такого, унылого и бессмысленного футбола, ждали от матча Англия — Бельгия.

Не все фанаты были разочарованы Getty Images

90 минут всем на стадионе "Калининград" пришлось думать: "А они точно играют всерьез? Какое место хочет занять Англия? Какое Бельгия? Янузая в раздевалке будут обнимать или оскорблять?". Ответы мы вряд ли узнаем, зато известно точно: Бельгия — первая, Англия — вторая. А их матч, кроме классного гола Янузая, лучше не вспоминать».

Бельгийские игры

Блогер Soccer.ru Синклейр отдает предпочтение бельгийской сборной — и не только из-за счета на табло.

«Первый тайм, как уже говорилось выше, оставил не самое приятное впечатление, однако после перерыва ситуация стала меняться. Бельгия, усыпившая бдительность англичан, заставившая их поверить в то, что ей не особо хочется биться за первое место в группе, внезапно включилась, подколола несколькими выпадами и открыла счет. После забитого гола началось самое интересное. Англичане несколько потерялись.

Было заметно, что они не очень понимают, как им действовать, за счет чего теперь возвращать инициативу. А бельгийцы словно в демонстрационном матче показывали все свои умения. То они запирались в защите, отдавая инициативу, то стремительно улетали в контратаки, как Эден с Лукаку учили, то вдруг врубали высокий прессинг и прижимали даже защитников Англии. Мартинес будто попросил свою команду перепробовать разные стили и режимы, показать свою универсальность, символом которой, конечно, стал Феллаини, реально поработавший и спасителем у ворот, и создателем голевых моментов, и разрушителем, и созидателем в центре поля.

Феллайни ни с кем не спутаешь Getty Images

Бельгия показала себя разной, и теперь можно только догадываться, что с ней было в первом тайме. Реально ли были какие-то проблемы с игрой, или это она так забавлялась. И на этом фоне сложнее оценить англичан. Так что матч, который должен был ответить, кто из этой пары фаворитов круче, оставил еще больше вопросов. Но так даже лучше: пусть все самое сладкое будет в плей-офф».

Без нервов и эмоций

Не слишком впечатлен английской командой и автор Rusfootball.info Антон Мозговой.

«Во время откровенно скучновато первого тайма то и дело хотелось нырнуть в параллельную встречу, где Панама и Тунис очень хотели набрать очки. У англичан и бельгийцев что-то интересное начало происходить лишь после перерыва.

Аднан Янузай, словно забыв обо всех установках тренеров и своеобразной игре в поддавки, взял, да и выстрелил от линии штрафной в дальнюю девятку. Пикфорд своим отчаянным прыжком лишь придал красоты этому голу.

Англичане после пропущенного мяча никак не могли прийти в себя. Создавалось впечатление, что они и вовсе были не готовы к такому: как это соперник мог забить, когда ничья всех устраивает? Толком не прореагировал на изменившийся счёт и Гарет Саутгейт.

Наставник сборной Англии вместо Гарри Кейна в концовке выпустил Дани Уэлбека, который вряд ли может считаться равной заменой лучшему бомбардиру английской сборной. Не стал ничего кардинально менять и Роберто Мартинес: Де Брёйне, Лукаку и Азар на поле так и не появились.

Пока Эден сидел на скамейке, его брат Торган пытался оправдать свою известную фамилию, но слишком заигрывался, упуская возможности для обострения. Ничем не удивили и родоначальники футбола: лучший момент они создали в середине второго тайма, когда Рэшфорд не реализовал выход один на один». 0