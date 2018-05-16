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    15 минут террора. «Спортинг» подвергся нападению вандалов

    Около 50 человек вторглись на территорию клубной базы и спровоцировали хаос

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    База «Спортинга»
    База «Спортинга»
    ojogo.pt
    Футболисты и персонал «Спортинга» оказались избиты прямо на территории клубной базы, куда беспрепятственно вошла группа злоумышленников, устроившая настоящий террор.

    Предыстория конфликта

    Напряженные отношения между фанатами и футболистами «Спортинга» длятся уже не одну неделю. Главная причина – неудачные выступления команды в национальном первенстве.

    Накануне прошел заключительный тур Примейры, в котором «львы» потерпели поражение от «Маритиму» со счетом 1:2 и окончательно потеряли шанс на выход в Лигу чемпионов, заняв третье место в турнирной таблице.

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    Вернувшись в Лиссабон, футболисты «Спортинга» вновь оказались под угрозой нападения, когда группа фанатов пробралась на подземную стоянку, откуда игроки разъезжались по домам. К счастью, охрана и полиция оказались на страже и сохранили порядок.

    Стоит сказать, что конфликт подогревал президент клуба Бруну де Карвалью, который еще с прошлого месяца через социальные сети в открытую критиковал футболистов и даже оскорблял их.

    Когда же футболисты коллективно отреагировали на заявления Карвалью, обвинив его в отсутствии поддержки, президент «Спортинга» внезапно заявил об их отстранении от команды.

    Бруну де Карвалью
    Президент «Спортинга»
    Все игроки, написавшие это, немедленно отстранены, их ждут дисциплинарные меры. Эти испорченные дети никого и ничего не уважают, но мое терпение лопнуло, как и у болельщиков.
    Среди отстраненных оказались многие лидеры, включая Руя Патрисиу, Бруну Фернандеша, Желсона Мартинша, Вильяма Карвалью, Брайана Руиса, Фабиу Коэнтрау и Сейду Думбия.

    Впрочем, вскоре главный тренер «Спортинга» Жорже Жезуш заявил, что никаких отстранений нет, а он может вызывать на игры всех игроков, с которыми подписаны контракты.

    Атака на клубную базу

    Во вторник, 15 мая, группа фанатов ворвалась на территорию клубной базы «Спортинга» и напала на футболистов и сотрудников клуба.

    Португальские СМИ сообщают разную информацию, но предполагается, что нападавших было около 50 человек. Все они заблаговременно закрыли лица, чтобы их не смогли идентифицировать.

    Вандалы прервали тренировку, атаковали некоторых игроков и представителей тренерского штаба, а также разгромили раздевалку.

    Атмосфера террора воцарилась на территории базы примерно в 16:00 по местному времени и длилась чуть более 15 минут, но успела вызвать большой материальный и, что самое главное, психологический ущерб.

    Радикалы ворвались в расположение базы, вооружившись ножами, палками и ремнями. Не ощутив сопротивления со стороны сотрудников службы безопасности, они начали крушить все, что было у них на пути, оскорбляя всех на своем пути и не стесняясь бить футболистов, с которыми встретились в раздевалке.

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    Примечательно, что Дост является лучшим бомбардиром «Спортинга» в этом сезоне, забив 27 голов в 30 матчах чемпионата Португалии.

    Бас Дост
    Фото: ojogo.pt
    Также сообщается, что нападению подвергся наставник «львов» Жорже Жезуш, получивший удар палкой по голове, и ряд других игроков, в том числе футболисты сборной Португалии Руй Патрисиу и Вильям Карвалью, а также аргентинцы Маркос Акунья и Родриго Батталья. Все они оказались в предварительных заявках своих сборных на ЧМ-2018.

    Гончаренко – лучший: 4 подтверждения Второе место его команды не случайно Полиция прибыла примерно через полчаса после всех этих событий. Сотрудники правоохранительных органов около шести часов опрашивали свидетелей, а также собирали отпечатки пальцев.

    По словам властей, в течение нескольких часов после инцидента полиции удалось задержать 21 подозреваемого в нападении, а все благодаря вовремя созданному периметру безопасности вокруг клубной базы.

    Во время операции были изъяты железные прутья, файеры и другие опасные предметы. Некоторых вандалов выдала пропитанная дымом одежда. Отмечается, что задержанные могут быть связаны со скандально известной фанатской группировкой «Юве Лео».

    Полиция находилась на базе клуба до 23:00, когда последний футболист и сотрудник вернулся домой.

    Раздевалка «Спортинга»

    Шок и опустошение

    Не секрет, что для «Спортинга» нынешний сезон еще не закончен. В ближайшее воскресенье, 20 мая, лиссабонцы должны сыграть в финале Кубка Португалии против «Авеша».

    Однако сейчас нет твердой уверенности, что матч состоится, поскольку футболисты «Спортинга» могут отказаться выходить на поле. Они находятся в большом шоке, не доверяют руководству и не чувствуют себя в безопасности.

    Баст Дост
    Нападающий «Спортинга»
    У меня нет слов, я не ожидал такой ситуации. Мы все потрясены тем, что случилось. Это драма для всех. Я опустошен.
    Футболисты сейчас немногословны, а португальские журналисты пишут о том, что игроки подозревают, что атака была хорошо спланирована, поэтому доверяют свою защиту только полиции.

    В то же время президент клуба Бруну де Карвалью заявил, что надеется на победу «Спортинга» в Кубке Португалии.

    Бруну де Карвалью
    Президент «Спортинга»
    Это ужасный случай, мы пережили еще один печальный день в португальском футболе. К счастью, полиция действовала быстро и успешно. Они задержали почти всех вандалов. Я приехал сюда, чтобы оказать поддержку и солидарность. Есть вещи, которые выходят за рамки всего. Игроки хотят чувствовать себя в безопасности, и мы хотим, чтобы у них все было хорошо, чтобы они выиграли Кубок Португалии.
    В то же время группа болельщиков «Спортинга» уже провела шествие в поддержку футболистов около домашнего стадиона. Впрочем, теперь фанатам будет очень непросто вернуть доверие пострадавших, которые, вероятно, не вернуться в Лиссабон после отпуска.

    Шествие болельщиков «Спортинга»
    Фото: ojogo.pt
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