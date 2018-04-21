Миллион штрафа из-за «дебилов». Денисов боялся опоздать на тренировку

Скандал на клубной базе
В понедельник, 16 апреля, на базе «Локомотива» случился скандал. Полузащитник команды Игорь Денисов во время прохождения внесоревновательного допинг-тестирования оскорбил инспектора допинг-контроля.
«Железнодорожники» не стали ничего скрывать и даже приняли решение оштрафовать футболиста за недостойное поведение.
Более того, клубу удалось вынудить строптивого полузащитника лично принести извинения за совершенное.
Угроза дисквалификации
Позднее стало известно, что «Локомотив» оштрафовал Игоря Денисова на один миллион рублей по итогам скандального инцидента. Как оказалось, полузащитник оставил некую грубую надпись в протоколе.
Все из-за «дебилов»
Вскоре стало известно, что же за грубость написал Игорь Денисов в протоколе допинг-тестирования.
Оказывается, полузащитник написал слово «дебилы», из-за которого и разразился весь этот скандал.
Футболисту показалось, что процедура допинг-тестирования затянулась, а он может опоздать на тренировку. Именно поэтому от него и последовало оскорбление.
Примечательно, что сам допинг-тест показал отрицательный результат, так что нервы у Денисова сдали вовсе не по причине применения запрещенных препаратов.
Комитет по этике готов рассмотреть дело
РФС хоть и решил не применять к Игорю Денисову дисквалификацию, но председатель комитета по этике Семен Андреев подчеркнул, что его ведомство готово рассмотреть поведение футболиста на своем заседании. Для этого нужно получить соответствующее заявление из РФС.
Дорога в сборную
Игорь Денисов уже давно заслужил славу конфликтного футболиста. Можно вспомнить его перепалку с Валерием Карпиным, разбирательства с Владиславом Радимовым, недовольство зарплатой Халка и Акселя Витселя.
Кто остановит «Локо» на пути к чемпионству? Главные интриги на финише футбольного сезона Одним из последних его проступков считается конфликт со Станиславом Черчесовым во время выступления за «Динамо». Похоже, именно он сказывается на том, что на текущий момент специалист отказывается вызывать полузащитника в сборную России.
Эксперты и болельщики не раз намекали Черчесову на кандидатуру Денисова, который в этом сезоне своей игрой действительно заслужил хотя бы на один шанс. Однако теперь, когда игрок «Локомотива» вновь напомнил о себе с негативной стороны, дорога в сборную, вероятно, будет для него закрыта.