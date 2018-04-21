Миллион штрафа из-за «дебилов». Денисов боялся опоздать на тренировку

Скандал на клубной базе

В понедельник, 16 апреля, на базе «Локомотива» случился скандал. Полузащитник команды Игорь Денисов во время прохождения внесоревновательного допинг-тестирования оскорбил инспектора допинг-контроля.

«Железнодорожники» не стали ничего скрывать и даже приняли решение оштрафовать футболиста за недостойное поведение.

Более того, клубу удалось вынудить строптивого полузащитника лично принести извинения за совершенное.

ФК «Локомотив» сожалеет об инциденте, связанным с недопониманием в процессе заполнения протокола допинг- контроля. На следующий день после произошедшего клуб дал все необходимые объяснения Российскому антидопинговому агентству и Российскому футбольному союзу, а футболист принес свои извинения. Заявление «Локомотива»

Угроза дисквалификации

Позднее стало известно, что «Локомотив» оштрафовал Игоря Денисова на один миллион рублей по итогам скандального инцидента. Как оказалось, полузащитник оставил некую грубую надпись в протоколе.

Маргарита Пахноцкая Глава РУСАДА Во время допинг-тестирования 16 апреля на базе «Локомотива» Денисов оскорбил инспектора допинг-контроля, оставив грубую надпись в протоколе. Все, что произошло, абсолютно недопустимо, и Российский футбольный союз с руководством «Локомотива» очень оперативно отреагировали на это происшествие. Футболист был оштрафован на один миллион рублей. Также, как мне сказали, он будет вынужден пропустить одну из ближайших игр.

Впоследствии в РФС заявили, что не видят причин для дисквалификации Денисова, поскольку считают принятые меры со стороны «Локомотива» достаточными.

РФС уже получил разъяснение клуба и самого футболиста. Принятые клубом меры полностью устраивают руководство Союза. Инцидент можно считать исчерпанным. Никаких дополнительных санкций не предусмотрено. Соответствующие документы уже отправлены в РУСАДА. Заявление РФС

Все из-за «дебилов»

Вскоре стало известно, что же за грубость написал Игорь Денисов в протоколе допинг-тестирования.

Оказывается, полузащитник написал слово «дебилы», из-за которого и разразился весь этот скандал.

Футболисту показалось, что процедура допинг-тестирования затянулась, а он может опоздать на тренировку. Именно поэтому от него и последовало оскорбление.

Примечательно, что сам допинг-тест показал отрицательный результат, так что нервы у Денисова сдали вовсе не по причине применения запрещенных препаратов.

Комитет по этике готов рассмотреть дело

РФС хоть и решил не применять к Игорю Денисову дисквалификацию, но председатель комитета по этике Семен Андреев подчеркнул, что его ведомство готово рассмотреть поведение футболиста на своем заседании. Для этого нужно получить соответствующее заявление из РФС.

Семен Андреев Председатель комитета по этике РФС Комитет по этике будет рассматривать инцидент с участием Игоря Денисова, если получит соответствующее заявление из РФС. Пока такое заявление не приходило, но у руководителей РФС есть такая возможность.

Врач сборной Россиисчитает, что инцидент можно назвать полностью исчерпанным, поскольку стороны конфликта услышали друг друга.

Эдуард Безуглов Врач сборной России На самом деле, ничего из ряда вон выходящего не произошло. Понятно, что допинг-контроль, который очень часто сейчас проводится, это всегда общение между людьми – футболистами, тренерами, начальниками команд. Гладко, все происходить не может. Произошло, какое-то недоразумение, в котором руководство «Локомотива» сразу разобралось и приняло меры. Клуб сразу оповестил РФС, который также принял информацию к сведению. Сейчас все документы собраны, свидетельство с футболиста взято, все бумаги отправлены в РУСАДА, и считаем, что инцидент полностью исчерпан. Надеюсь, это станет уроком для всех в будущем. Все участники во время процесса должны быть сдержаны: и врачи, и инспекторы, и футболисты, тренеры.

Дорога в сборную

Игорь Денисов уже давно заслужил славу конфликтного футболиста. Можно вспомнить его перепалку с Валерием Карпиным, разбирательства с Владиславом Радимовым, недовольство зарплатой Халка и Акселя Витселя.

Кто остановит «Локо» на пути к чемпионству? Главные интриги на финише футбольного сезона Одним из последних его проступков считается конфликт со Станиславом Черчесовым во время выступления за «Динамо». Похоже, именно он сказывается на том, что на текущий момент специалист отказывается вызывать полузащитника в сборную России.

Эксперты и болельщики не раз намекали Черчесову на кандидатуру Денисова, который в этом сезоне своей игрой действительно заслужил хотя бы на один шанс. Однако теперь, когда игрок «Локомотива» вновь напомнил о себе с негативной стороны, дорога в сборную, вероятно, будет для него закрыта.