Француз Юго Эмбер сыграет против бельгийца Зизу Бергса в финале турнира ATP 250 в Истборне (Англия). Матч пройдет 27 июня, начало — в 15:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.
Бергс
Зизу третий раз в карьере вышел в финал на уровне основного тура.
Два предыдущих финала — в Окленде и Хертогенбосе в 2025-м — бельгийский теннисист проиграл.
В первом круге текущего турнира Бергс выиграл у испанца Хауме Муньяра (6:2, 6:4), а во втором его соперником был немец Даниэль Альтмайер, который не смог завершить матч из-за травмы.
В четвертьфинале Бергс одержал победу над представителем Великобритании Яном Хойнски — 6:3, 6:3.
В полуфинале у Зизу был тяжелейший матч против Тоби Сэмюэла — 4:6, 7:6, 6:2. Во втором сете соперник не смог подать на матч.
Эмбер
Юго 12-й раз в карьере вышел в финал турнира ATP.
В первом матче французский теннисист обыграл итальянца Маттиа Беллуччи — 7:6, 6:7, 6:4.
Во втором круге его соперником был американец Дженсон Бруксби — 6:3, 6:2.
В четвертьфинале Эмбер одержал победу над французом Кантеном Алисом — 6:3, 6:4.
В полуфинале, в свой день рождения, Юго остановил британца Джека Дрейпера — 7:5, 6:3.
В январе Эмбер проиграл чеху Томашу Махачу в финале турнира в Аделаиде.
Но также стоит уточнить, что Юго выиграл семь из 11-ти предыдущих финалов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Бергса в этом матче можно поставить за 3.08, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.37.
Прогноз: ситуация в каком-то смысле уникальная — в субботу Юго и Зизу встретятся в финале турнира в Истборне, а еще через несколько дней сыграют между собой в рамках первого круга Уимблдона.
По поводу их встречи на британском мэйджора пока ничего не будем говорить, тогда как в субботнем матче Эмбер, вероятно, одержит уверенную победу.
Рекомендуемая ставка: победа Эмбера в двух сетах за 2.02.