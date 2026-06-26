прогноз на финал турнира в Истборне, ставка за 2.02

Француз Юго Эмбер сыграет против бельгийца Зизу Бергса в финале турнира ATP 250 в Истборне (Англия). Матч пройдет 27 июня, начало — в 15:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.

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Бергс

Зизу третий раз в карьере вышел в финал на уровне основного тура.

Два предыдущих финала — в Окленде и Хертогенбосе в 2025-м — бельгийский теннисист проиграл.

В первом круге текущего турнира Бергс выиграл у испанца Хауме Муньяра (6:2, 6:4), а во втором его соперником был немец Даниэль Альтмайер, который не смог завершить матч из-за травмы.

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В четвертьфинале Бергс одержал победу над представителем Великобритании Яном Хойнски — 6:3, 6:3.

В полуфинале у Зизу был тяжелейший матч против Тоби Сэмюэла — 4:6, 7:6, 6:2. Во втором сете соперник не смог подать на матч.

Эмбер

Юго 12-й раз в карьере вышел в финал турнира ATP.

В первом матче французский теннисист обыграл итальянца Маттиа Беллуччи — 7:6, 6:7, 6:4.

Во втором круге его соперником был американец Дженсон Бруксби — 6:3, 6:2.

В четвертьфинале Эмбер одержал победу над французом Кантеном Алисом — 6:3, 6:4.

В полуфинале, в свой день рождения, Юго остановил британца Джека Дрейпера — 7:5, 6:3.

В январе Эмбер проиграл чеху Томашу Махачу в финале турнира в Аделаиде.

Но также стоит уточнить, что Юго выиграл семь из 11-ти предыдущих финалов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бергса в этом матче можно поставить за 3.08, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.37.

Прогноз: ситуация в каком-то смысле уникальная — в субботу Юго и Зизу встретятся в финале турнира в Истборне, а еще через несколько дней сыграют между собой в рамках первого круга Уимблдона.

По поводу их встречи на британском мэйджора пока ничего не будем говорить, тогда как в субботнем матче Эмбер, вероятно, одержит уверенную победу.

2.02 Победа Эмбера в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч Бергс — Эмбер принесёт прибыль 1020₽, общая выплата — 2020₽

Рекомендуемая ставка: победа Эмбера в двух сетах за 2.02.