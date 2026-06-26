Сможет ли Киз обыграть Марию и взять титул в Истборне?

прогноз на финал турнира в Истборне, ставка за 1.98

Американка Мэдисон Киз сыграет против немки Татьяны Марии в финале турнира WTA 250 в Истборне (Англия). Матч пройдет 27 июня, начало — в 14:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.98.

Мария

Татьяна вышла в финал на уровне основного тура пятый раз в карьере и впервые с прошлого года, когда она выиграла «пятисотник» в Лондоне.

В первом матче на этой неделе немецкая теннисистка выиграла у 14-й ракетки мира Жасмин Паолини — 6:4, 6:3.

Во втором раунде Мария разгромила россиянку Анастасию Захарову — 6:2, 6:1.

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В четвертьфинале 38-летняя немка одержала победу над чешкой Терезой Валентовой — 6:3, 6:4.

В полуфинале ее соперницей была Алена Остапенко, которая не смогла завершить матч из-за плохого самочувствия.

Мария выиграла десять из 12-ти матчей на траве в этом сезоне.

Киз

Мэдисон вышла в финал 17-й раз в карьере и впервые после победы на Australian Open.

В первом круге текущего турнира американская теннисистка разгромила австралийку Талию Гибсон — 6:4, 6:4.

Во втором раунде Киз разгромила испанку Джессику Боусас Манейро — 6:0, 6:1.

В четвертьфинале 31-летняя американка выиграла у Маккартни Кесслер — 6:3, 6:1.

В полуфинале Киз играла против Петры Марчинко. 20-летняя хорватка отдала первый сет со счетом 1:6, после чего отказалась от продолжения борьбы.

Мэдисон выиграла 25 из 35-ти матчей в этом сезоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Марию в этом матче можно поставить за 3.36, победу Киз букмекеры предлагают за 1.32.

Прогноз: Мэдисон выиграла три из четырех матчей против Татьяны.

Однако их предыдущая встреча, состоявшаяся в прошлом году на траве в Лондоне, завершилась победой Марии со счетом 6:3, 7:6.

Возможно, Киз возьмет реванш, но при этом почти нет сомнений, что ее ждет непростой матч.

1.98 Тотал геймов больше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч Мария — Киз принесёт прибыль 980₽, общая выплата — 1980₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.98.