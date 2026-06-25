В очередном экспрессе разберём два матча на ЧМ-2026 и встречу в чемпионате Беларуси. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.67.

«Барановичи» — «Славия» Мозырь

Футбол. Чемпионат Беларуси

«Барановичи» после 12 матчей располагаются на 12-й строчке, имея в активе три победы, две ничьи и семь поражений. Команда отличается достаточно результативной игрой впереди, забив 12 мячей, однако оборона остается главным слабым местом — 24 пропущенных гола являются одним из худших показателей в лиге. В последних турах коллектив чередует успешные матчи с неудачами: дома удалось обыграть «Минск» (2:1), но затем последовало минимальное поражение от «Нафтана» (0:1). При этом ранее «Барановичи» смогли победить «Витебск» (3:2) и «Гомель» (3:2), что говорит о способности коллектива создавать проблемы более сильным соперникам.

«Славия» Мозырь занимает десятое место после 12 туров. Команда набрала 14 очков, забила 10 голов и пропустила 13 мячей. В отличие от соперника, коллектив действует более осторожно и редко проводит результативные матчи. Последний отрезок также получился неоднозначным: победы над «Белшиной» (2:1) и «Нафтаном» (1:0) сменились ничьими с «Торпедо-БелАЗом» (1:1) и БАТЭ (1:1), а затем поражением от «Ислочи» (0:2).

Предстоящая встреча выглядит достаточно равной. «Славия» имеет более надежную оборону и лучше контролирует ход игры, но «Барановичи» на своем поле способны действовать агрессивно и регулярно создают опасные моменты. У хозяев есть проблемы с защитой, поэтому гости наверняка получат свои шансы впереди.

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Ожидается напряженный матч с небольшим количеством голов, где многое может решить один эпизод. «Славия» выглядит чуть стабильнее, однако «Барановичи» в последних домашних встречах доказали, что способны бороться за очки.

Ставка: ТМ 2.5 гола за 1.76.

Сенегал — Ирак

Футбол. Чемпионат мира. Групповой этап

Сборная Сенегала неожиданно оказалась в сложном положении. Команда уступила Франции (1:3) и Норвегии (2:3), хотя в обоих матчах показывала достойный футбол и создавала немало моментов. Сборная обладает хорошим атакующим потенциалом, что подтвердили три забитых мяча на турнире, однако серьезные проблемы в обороне не позволяют рассчитывать на стабильный результат. Сенегальцы пропускали по три гола в каждом из двух матчей и пока не смогли найти баланс между атакой и надежностью.

Ирак ожидаемо столкнулся с серьезными трудностями на мировом первенстве. Команда проиграла Норвегии (1:4) и Франции (0:3), забив всего один мяч за два тура. «Львы Месопотамии» испытывают проблемы при переходе из обороны в атаку, редко создают опасные моменты и часто уступают более классным соперникам в скорости и индивидуальном мастерстве.

Несмотря на неудачный старт, Сенегал выглядит заметно сильнее своего соперника. У африканской команды больше опыта выступлений на крупных турнирах, качественнее подбор исполнителей и выше атакующий потенциал. Ирак способен воспользоваться ошибками соперника, особенно в контратаках и при стандартах, но выдержать давление на протяжении всего матча будет крайне сложно.

Ожидается открытая игра без большого турнирного давления. Сенегалу необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками, а Ирак постарается завершить дебютный чемпионат мира с достойным результатом.

Ставка: Обе команды не забьют за 1.65.

Норвегия — Франция

Футбол. Чемпионат мира. Групповой этап

Норвегия и Франция подходят к очной встрече в заключительном туре группового этапа в отличной форме. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф, однако на кону стоит первое место в квартете, которое даст более удобный путь в следующую стадию турнира.

Норвежская сборная стала одним из главных открытий чемпионата мира. Команда Столе Сольбаккена уверенно обыграла Ирак (4:1), а затем проявила характер в матче с Сенегалом (3:2). Главным оружием «викингов» остается Эрлинг Холанн, который оформил два дубля в первых встречах турнира. Норвегия много создает, активно использует быстрые атаки и обладает серьезной мощью впереди.

Франция также не испытывает проблем на старте мундиаля. Подопечные Дидье Дешама уверенно разобрались с Сенегалом (3:1) и Ираком (3:0). Килиан Мбаппе находится в великолепной форме — форвард забил по два мяча в каждом из матчей и продолжает бороться за звание лучшего бомбардира турнира. При этом французская команда традиционно обладает огромной глубиной состава, и даже резервисты способны создавать проблемы любому сопернику.

Ожидается, что матч получится очень открытым. Норвегии необходима только победа для выхода на первое место, поэтому команда наверняка не станет играть исключительно от обороны. Франция же имеет более сбалансированный состав и может воспользоваться свободными зонами за спинами защитников соперника.

Главным фактором может стать индивидуальный класс французских футболистов. Мбаппе и партнеры выглядят более стабильными в ключевых эпизодах, однако мощная атака Норвегии способна доставить проблемы обороне трехцветных.

Ставка: Победа Франции за 1.61.

4.67 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4.67.