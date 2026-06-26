Японка Наоми Осака сыграет против чешки Каролины Муховой в финале турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 27 июня, начало — в 14:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
Мухова
Каролина впервые в карьере вышла в финал турнира на траве.
Чешская теннисистка пропускала первый круг, а во втором разгромила румынку Ирину Камелию Бегу — 6:1, 6:1.
В четвертьфинале Мухова одержала волевую победу над датчанкой Кларой Таусон — 1:6, 6:2, 6:4.
В полуфинале 29-летняя чешка выиграла у Елены Габриэлы Русе — 6:4, 6:4.
Мухова выиграла 28 из 36-ти матчей в этом сезоне.
Ранее в этом году Каролина выиграла «тысячник» в Дохе и дошла до полуфинала на «пятисотнике» в Штутгарте.
Осака
Наоми тоже впервые в карьере добралась до финала на траве.
В первом раунде текущего турнира японская теннисистка одержала победу над полькой Магдаленой Френх — 6:4, 6:1.
Во втором круге Осака выиграла у бельгийки Элизы Мертенс (6:3, 6:3), а в четвертьфинале — у россиянки Екатерины Александровой (6:2, 6:2).
В полуфинале бывшая первая ракетка мира обыграла китаянку Синьюй Ван — 6:3, 6:3.
Осака впервые в этом году выиграла четыре матча подряд.
До этой недели лучшим результатом Осаки в этом сезоне был выход в 1/8 финала Ролан Гаррос. На французском «Шлеме» 28-летняя японка обыграла Лауру Зигемунд, Донну Векич и Иву Йович, после чего уступила Арине Соболенко.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Мухову в этом матче можно поставить за 1.99, победу Осаки букмекеры предлагают за 1.81.
Прогноз: Наоми выиграла три из пяти матчей против Каролины.
В прошлом году японка обыграла чешскую теннисистку на Australian Open и на US Open.
Несмотря на это считаем, что сейчас оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.