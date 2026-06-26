прогноз на финал турнира в Бад-Хомбурге, ставка за 1.92

Японка Наоми Осака сыграет против чешки Каролины Муховой в финале турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 27 июня, начало — в 14:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

Мухова

Каролина впервые в карьере вышла в финал турнира на траве.

Чешская теннисистка пропускала первый круг, а во втором разгромила румынку Ирину Камелию Бегу — 6:1, 6:1.

В четвертьфинале Мухова одержала волевую победу над датчанкой Кларой Таусон — 1:6, 6:2, 6:4.

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В полуфинале 29-летняя чешка выиграла у Елены Габриэлы Русе — 6:4, 6:4.

Мухова выиграла 28 из 36-ти матчей в этом сезоне.

Ранее в этом году Каролина выиграла «тысячник» в Дохе и дошла до полуфинала на «пятисотнике» в Штутгарте.

Осака

Наоми тоже впервые в карьере добралась до финала на траве.

В первом раунде текущего турнира японская теннисистка одержала победу над полькой Магдаленой Френх — 6:4, 6:1.

Во втором круге Осака выиграла у бельгийки Элизы Мертенс (6:3, 6:3), а в четвертьфинале — у россиянки Екатерины Александровой (6:2, 6:2).

В полуфинале бывшая первая ракетка мира обыграла китаянку Синьюй Ван — 6:3, 6:3.

Осака впервые в этом году выиграла четыре матча подряд.

До этой недели лучшим результатом Осаки в этом сезоне был выход в 1/8 финала Ролан Гаррос. На французском «Шлеме» 28-летняя японка обыграла Лауру Зигемунд, Донну Векич и Иву Йович, после чего уступила Арине Соболенко.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мухову в этом матче можно поставить за 1.99, победу Осаки букмекеры предлагают за 1.81.

Прогноз: Наоми выиграла три из пяти матчей против Каролины.

В прошлом году японка обыграла чешскую теннисистку на Australian Open и на US Open.

Несмотря на это считаем, что сейчас оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.

1.92 Тотал геймов больше 22,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Мухова — Осака позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.