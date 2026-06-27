Давидович-Фокина снова проиграет в финале?

прогноз на финал турнира на Мальорке, ставка за 1.96

Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против американца Итана Куинна в финале турнира ATP 250 на Мальорке (Испания). Матч пройдет 27 июня, начало — в 16:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.

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Куинн

Итан впервые в карьере вышел в финал на уровне основного тура.

В первом матче на этой неделе американский теннисист выиграл у француза Валантена Руайе — 6:4, 6:3.

Во втором круге Куинн одержал победу над американцем Мерфи Кассоне — 6:3, 6:7, 6:3.

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В четвертьфинале его соперником был Вит Копршива — 5:7, 7:5, 6:3.

В полуфинале Куинн разгромил португальца Нуну Боржеша — 6:1, 6:2.

Куинн выиграл 23 из 39-ти матчей в этом году. Среди его лучших результатов — третий круг на Australian Open и на «Мастерсе» в Майами.

Давидович-Фокина

Алехандро шестой раз в карьере вышел в финал.

При этом важно уточнить, что испанский теннисист проиграл пять предыдущих финалов.

Давидович-Фокина попал в число первых четырех сеяных и стартовал сразу со второго круга.

В первом матче он одержал победу над австралийцем Адамом Уолтоном — 6:4, 7:5.

В четвертьфинале Давидович-Фокина, вопреки ожиданиям, уверенно обыграл болгарина Григора Димитрова — 6:3, 6:3.

В 1/2 финала Алехандро одержал волевую победу над венгром Фабианом Марожаном — 5:7, 6:2, 6:4.

Давидович-Фокина выиграл 18 из 31 матчей в текущем сезоне.

До этой недели 27-летний испанец ни разу в этом году не выигрывал больше двух матчей подряд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Куинна в этом матче можно поставить за 2.16, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.69.

Прогноз: оба соперника будут максимально мотивированы — американец впервые дошел до финала, а испанец намерен прервать серию поражений в решающих матчей.

Логично предположить, что встреча Давидовича-Фокины и Куинна не разочарует зрителей.

1.96 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Куинн — Давидович-Фокина принесёт чистый выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.96.