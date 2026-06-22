Француз Юго Эмбер сыграет против итальянца Маттиа Беллуччи в первом круге турнира ATP 250 в Истборне (Англия). Матч пройдет 23 июня, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
Эмбер
Юго на прошлой неделе дошел до полуфинала на престижном турнире в Лондоне;
На британском «пятисотнике», прежде чем уступить Томми Полу, французский теннисист выиграл у Марина Чилича, Хамада Меджедовича и Ринки Хиджикаты.
Перед этим Эмбер прошел раунд в Хертогенбосе — после победы над Элиасом Имером проиграл Бенжамену Бонзи.
Эмбер выиграл 20 из 38 матчей в текущем сезоне.
Среди лучших результатов Юго в этом году — финал в Аделаиде и полуфинал на «пятисотнике» в Роттердаме.
После «Мастерса» в Мадриде 27-летний француз пока ни разу не проигрывал в стартовом матче.
В прошлом году Эмбер дошел до полуфинала на турнире в Истборне.
Беллуччи
Маттиа успел сыграть уже на трех турнирах на траве.
В начале июня итальянский теннисист разгромно проиграл австралийцу Алексу Болту на старте «челленджера» в Бирмингеме.
Зато на турнире ATP 250 в Штутгарте Беллуччи дошел до четвертьфинала: прежде чем уступить Тейлору Фрицу (7:5, 5:7, 5:7), он обыграл Алехандро Давидовича-Фокину и Янника Ханфмана.
На «пятисотнике» в Галле 25-летний итальянец сначала взял реванш у Болта, обыграв его в финале квалификации, а потом одержал сенсационную победу над прошлогодним чемпионом турнира Александром Бубликом. Во втором раунде Маттиа проиграл бельгийцу Рафаэлю Коллиньону.
Беллуччи выиграл 24 из 44-х матчей в текущем сезоне. На уровне основного тура его лучшим результатом в 2026-м пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Риме.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 1.55, победу Беллуччи букмекеры предлагают за 2.44.
Прогноз: скорее всего, Эмбер подтвердит статус фаворита, но предстоящий матч вряд ли получится простым. Как показали недавние турниры, Беллуччи не самый удобный соперник на траве.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.00.