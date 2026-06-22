прогноз на матч первого круга турнира в Истборне, ставка за 2.00

Француз Юго Эмбер сыграет против итальянца Маттиа Беллуччи в первом круге турнира ATP 250 в Истборне (Англия). Матч пройдет 23 июня, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

Эмбер

Юго на прошлой неделе дошел до полуфинала на престижном турнире в Лондоне;

На британском «пятисотнике», прежде чем уступить Томми Полу, французский теннисист выиграл у Марина Чилича, Хамада Меджедовича и Ринки Хиджикаты.

Перед этим Эмбер прошел раунд в Хертогенбосе — после победы над Элиасом Имером проиграл Бенжамену Бонзи.

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Эмбер выиграл 20 из 38 матчей в текущем сезоне.

Среди лучших результатов Юго в этом году — финал в Аделаиде и полуфинал на «пятисотнике» в Роттердаме.

После «Мастерса» в Мадриде 27-летний француз пока ни разу не проигрывал в стартовом матче.

В прошлом году Эмбер дошел до полуфинала на турнире в Истборне.

Беллуччи

Маттиа успел сыграть уже на трех турнирах на траве.

В начале июня итальянский теннисист разгромно проиграл австралийцу Алексу Болту на старте «челленджера» в Бирмингеме.

Зато на турнире ATP 250 в Штутгарте Беллуччи дошел до четвертьфинала: прежде чем уступить Тейлору Фрицу (7:5, 5:7, 5:7), он обыграл Алехандро Давидовича-Фокину и Янника Ханфмана.

На «пятисотнике» в Галле 25-летний итальянец сначала взял реванш у Болта, обыграв его в финале квалификации, а потом одержал сенсационную победу над прошлогодним чемпионом турнира Александром Бубликом. Во втором раунде Маттиа проиграл бельгийцу Рафаэлю Коллиньону.

Беллуччи выиграл 24 из 44-х матчей в текущем сезоне. На уровне основного тура его лучшим результатом в 2026-м пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Риме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 1.55, победу Беллуччи букмекеры предлагают за 2.44.

Прогноз: скорее всего, Эмбер подтвердит статус фаворита, но предстоящий матч вряд ли получится простым. Как показали недавние турниры, Беллуччи не самый удобный соперник на траве.

2.00 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Эмбер — Беллуччи принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.00.