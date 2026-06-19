Чешка Линда Носкова сыграет против филиппинки Александры Эалы в полуфинале турнира WTA 500 в Берлине (Германия). Матч пройдет 20 июня, начало — в 15:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.98.
Носкова
Линда уверенно прошла предыдущие раунды, до сих пор не отдав ни сета.
В стартовом матче чешская теннисистка разгромила мексиканку Ренату Сарасуа — 6:1, 6:4.
В втором круге Носкова спокойно обыграла француженку Диан Парри — 6:2, 6:2.
В четвертьфинале 21-летняя чешка разгромила испанку Паулу Бадосу — 6:3, 6:1.
С учетом прошлого сезона Носкова выиграла 11 из 14-ти последних матчей на траве. В 2025-м она дошла до четвертьфинала в Ноттингеме, до полуфинала в Бад-Хомбурге и выиграла три матча на Уимблдоне.
В текущем сезоне Носкова провела 30 матчей. На этом отрезке у нее 20 побед и 10 поражений.
Лучшим результатом Линды в 2026-м пока остается выход в полуфинал «тысячника» в Индиан-Уэллс.
Эала
Александра второй раз в сезоне вышла в полуфинал на уровне основного тура.
В январе филиппинская теннисистка дошла до этой стадии в новозеландском Окленде.
В первом раунде текущего турнира Эала одержала победу над чемпионкой «пятисотника» в Лондоне Донной Векич — 7:5, 6:4.
Во втором круге Эала преподнесла главную сенсацию недели, обыграв вторую ракетку мира Елену Рыбакину — 7:5, 6:4.
Еще одним сюрпризом стала ее уверенная победа над украинкой Элиной Свитолиной — 6:3, 6:4.
Эала выиграла восемь из девяти матчей на траве в этом месяце. В начале июня она выиграла турнир WTA 125 в Бирмингеме. В решающем матче 21-летняя филиппинка одержала победу над талантливой чешкой Николой Бартунковой.
Александра выиграла 27 из 42 матчей в текущем сезоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Носкову в этом матче можно поставить за 1.67, победу Эалы букмекеры предлагают за 2.20.
Прогноз: обе теннисистки чересчур хорошо играют на этой неделе, поэтому здесь стоит рассматривать, в первую очередь, ставки на количество геймов или сетов.
Но также стоит обратить внимание, что в марте Носкова разгромила Эалу на харде в Индиан-Уэллс со счетом 6:2, 6:0.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.98.