прогноз на матч 1/2 финала турнира в Галле, ставка за 1.95

Американец Фрэнсис Тиафо сыграет против немца Даниэля Альтмайера в полуфинале турнира ATP 500 в Галле (Германия). Матч пройдет 20 июня, начало — в 17:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

Альтмайер

Даниэль вышел в крупнейший полуфинал в карьере.

Кроме того, немецкий теннисист впервые в сезоне выиграл три матча подряд на уровне основного тура.

В первом круге Альтмайер выиграл у грузина Николоза Басилашвили — 7:5, 6:4.

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Во втором раунде он одержал победу над поляком Хубертом Хуркачем (3:6, 6:3, 7:5), который перед этим разгромил Андрея Рублева.

Но главным сюрпризом стала победа Альтмайера над Даниилом Альтмайером — 6:4, 6:7, 6:4.

У 27-летнего немца пока отрицательный баланс в этом году — 14 побед и 18 поражений.

Альтмайер проиграл первые восемь матчей в этом году. Свою первую победу он одержал только в конце марта на грунтовом «челленджере» в Неаполе. На этом турнире немец дошел до финала, в котором проиграл Хамаду Меджедовичу.

Тиафо

Фрэнсис в первом раунде одержал победу над финалистом Ролан Гаррос итальянцем Флавио Коболли — 6:2, 7:6.

Во втором круге американский теннисист выиграл у японца Сё Симабукуро — 6:4, 7:5.

В четвертьфинале у Тиафо был тяжелейший матч против канадца Феликса Оже-Альяссима — 3:6, 6:3, 7:6.

На прошлой неделе Тиафо дошел до четвертьфинала в Хертогенбосе. На нидерландском турнире он выиграл у Даниэля Альтмайра и Ринки Хиджикаты, после чего уступил Иржи Легечке.

Тиафо выиграл 27 из 40 матчей в этом году.

Лучшим результатом 28-летнего американца в текущем сезоне пока остается выход в финал «пятисотника» в Акапулько. Кроме того, он дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Майами и до 1/8 финала на Ролан Гаррос.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Альтмайера в этом матче можно поставить за 3.28, победу Тиафо букмекеры предлагают за 1.33.

Прогноз: Тиафо выиграл четыре предыдущих матча против Альтмайера.

На прошлой неделе американец победил немца на старте турнира в Штутгарте — 7:6, 4:6, 6:4.

Вероятно, Тиафо продлит серию побед над Альтмайером. Но оптимальный вариант — ставка на количество геймов или сетов.

1.95 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Альтмайер — Тиафо принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.95.