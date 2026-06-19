прогноз на матч 1/2 финала турнира в Галле, ставка за 2.25

Немец Александр Зверев сыграет против американца Тейлора Фрица в полуфинале турнира ATP 500 в Галле (Германия). Матч пройдет 20 июня, начало — в 12:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.

Зверев

Саша четвертый год подряд вышел в полуфинал «пятисотника» в Галле.

При этом в 2023, 2024-м и 2025-м он не смог пройти эту стадию, проиграв Александру Бублику, Хуберту Хуркачу и Даниилу Медведеву.

Текущий турнир Зверев начал турнир с победы над Витом Копршивой. Вопреки ожиданиям, ему все-таки понадобился дополнительный сет для победы над чешским теннисистов — 6:3, 4:6, 6:2.

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Во втором круге Зверев выиграл у Янника Ханфмана — 6:3, 7:6.

В четвертьфинале его соперником был бельгиец Рафаэль Коллиньон — 7:6, 7:6.

Победная серия немецкого теннисиста теперь составляет 10 матчей.

Саша проводит первый турнир после победу на Ролан Гаррос. В финале французского «Шлема» он выиграл у итальянца Флавио Коболли (6:1, 4:6, 6:4, 6:7, 6:1).

В остальных раундах его соперниками были Бенжамен Бонзи, Томаш Махач, Кантен Алис, Йеспер де Йонг, Рафаэль Ходар и Якуб Меншик.

Зверев выиграл 23 из последних 27 матчей.

Фриц

Тейлор в первом круге одержал уверенную побду над бельгийцем Зизу Бергсом — 7:6, 5:7, 6:4.

Во втором раунде американский теннисист спокойно обыграл венгра Фабиана Марожана — 6:2, 6:4.

В четвертьфинале у Фрица был тяжелейший матч против Бена Шелтона — 6:7, 7:6, 7:6

Фриц выиграл шесть из семи последних матчей.

На прошлой неделе американец дошел до финала в Штутгарте. Это был его третий турнир после травмы колена, из-за которой он почти не играл на грунте.

С учетом прошлого сезона Фриц выиграл 19 из последних 22 матчей на траве. В 2025-м он стал победителем турниров в Штутгарте и Истборне и дошел до полуфинала на Уимблдоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет явного фаворита в этом матче — на Зверева можно поставить за 1.83, а на Фрица за 1.97.

Прогноз: несмотря на все недавние успехи, Сашу точно нельзя назвать фаворитом предстоящего матча. Дело в том, что он проиграл шесть предыдущих матчей против Фрица.

В этом году они пока не встречались, но есть подозрение, что у Зверева снова будут проблемы. Поэтому оптимальной будет ставка на количество сетов или геймов, а не на исход.

2.25 Тотал геймов больше 27,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч Зверев — Фриц принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 27,0 за 2.25.