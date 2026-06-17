Сможет ли Фриц выйти в четвертьфинал в Галле?

прогноз на матч первого круга турнира в Галле, ставка за 2.2

Американец Тейлор Фриц сыграет против венгра Фабиана Марожана во втором круге турнира ATP 500 в Галле (Германия). Матч пройдет 18 июня, начало — в 12:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.24.

Марожан

Фабиан в первом раунде одержал победу над сербом Миомиром Кецмановичем — 6:3, 3:6, 6:4.

Венгерский теннисист прервал серию из четырех поражений.

В конце апреля Марожан уступил Даниилу Медведеву во втором круге «Мастерса» в Мадриде. После этого он не прошел первый круг в Риме, на Ролан Гаррос и Штутгарте, уступив Виту Копршиве, Кецмановичу и Готье Онклену соответственно.

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Марожан провел 27 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у него отрицательный баланс — 12 побед и 15 поражений.

Среди его лучших результатов в этом году — полуфинал в Окленде, третий круг на Australian Open и полуфинал в Бухаресте.

К слову, после турнира в столице Румынии Марожан пока ни разу не выигрывал два матча подряд.

В 2024-м и 2025-м Фабиан не смог пройти второй круг на «пятисотнике» в Галле, проиграв Яннику Синнеру и Томашу Махачу соответственно.

Фриц

У Тейлора в первом круге был непростой матч против Зизу Бергса.

Американскому теннисисту пришлось провести три сета против бельгийца — 7:6, 5:7, 6:4.

Фриц выиграл четыре из пяти последних матчей.

На прошлой неделе он дошел до финала на турнире в Штутгарте.

В решающем матче Фриц проиграл соотечественнику Бену Шелтону. В остальных раундах его соперниками были Мартин Ландалусе, Маттиа Беллуччи и Александр Бублик.

В прошлом сезоне Фриц выиграл 13 из 15-ти матчей на траве. В 2025-м он стал победителем турниров в Штутгарте и Истборне и дошел до полуфинала на Уимблдоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Марожана в этом матче можно поставить за 4.05, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.24.

Прогноз: в 2024-м Фриц обыграл Марожана на Australian Open, а в 2025-м на харде в Шанхае. При этом оба матча получились довольно нервными.

Таким же, вероятно, будет и предстоящий, но американец продлит серию побед над венгерским теннисистом.

2.24 Победа Фрица + тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.24 на матч Марожан — Фриц принесёт чистый выигрыш 1240₽, общая выплата — 2240₽

Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал геймов больше 22,5 за 2.24.