Шнайдер выиграет у Пегулы и выйдет в финал?

прогноз на матч 1/2 финала турнира в Вашингтоне, ставка за 2.00

Россиянка Диана Шнайдер сыграет против американки Джессики Пегулы в полуфинале турнира WTA 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 1 августа, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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Пегула

Джессика попала в число первых четырех сеяных и стартовала сразу со второго раунда.

В первом матче американская теннисистка отдала сет польке Магдалене Френх, но камбэк получился чересчур эффектным — 3:6, 6:3, 6:0.

В четвертьфинале Пегула одержала победу над россиянкой Анной Калинской — 6:3, 7:5.

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Пегула проводит первый турнир после Уимблдона, на котором она дошла до четвертьфинала.

Перед британским мэйджором 32-летняя американка добралась до финала на «пятисотнике» в Берлине.

Пегула выиграла 37 из 46-ти матчей в этом году. Конкретно на харде у нее 21 победа в 25-ти матчах. В начале года Джессика дошла до полуфинала на Australian Open и выиграла «тысячник» в Дубае.

Шнайдер

Диана тоже попала в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартовала сразу со второго раунда.

В первом матче российская теннисистка, вопреки ожиданиям, спокойно обыграла Анастасию Потапову.

Шнайдер отдала лишь три гейма представительнице Австрии — 6:1, 6:2.

В четвертьфинале Шнайдер одержала победу над Людмилой Самсоновой — 6:3, 6:4.

Диана проводит первый турнир после Уимблдона, на котором она не смогла пройти второй круг, проиграв Самсоновой.

Шнайдер третий раз в сезоне вышла в полуфинал. В Аделаиде она проиграла на этой стадии Мирре Андреевой, а на Ролан Гаррос уступила Майе Хвалиньской.

Шнайдер провела 36 матчей в текущем сезоне. На данном отрезке у нее положительный баланс — 21 победа и 15 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 1.27, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 3.74.

Прогноз: Шнайдер проиграла три предыдущих матча против Пегулы. Весной она уступила американке на грунте в Чарлстоне. Правда, в том матче они провели три сета.

Вероятно, Диана навяжет борьбу, и, возможно, снова переведет игру в третий сет, но итоговый результат снова будет не в ее пользу.

2.00 Победа Пегулы + тотал геймов больше 18,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Пегула — Шнайдер позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Рекомендуемая ставка: победа Пегулы + тотал геймов больше 18,5 за 2.00.