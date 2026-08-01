Американцы Тейлор Фриц и Брэндон Накашима встретятся в полуфинале турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 2 августа, начало — в 01:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.09.
Накашима
Брэндон начал турнир с уверенной победы над аргентинцем Томасом Этчеверри — 6:3, 6:4.
Во втором круге американский теннисист остановил Якуба Меншика.
В четвертьфинале Накашима обыграл прошлогоднего чемпиона вашингтонского «пятисотника» Алекса Де Минора — 7:6, 6:4.
Накашима четвертый раз в сезоне вышел в полуфинал. В Брисбене он прошел эту стадию, после чего уступил в решающем матче Даниилу Медведеву. В Акапулько и Лондоне американец проиграл в 1/2 финала Фрэнсису Тиафо и Франсиско Серундоло соответственно.
В текущем сезоне 24-летний теннисист провел пока лишь 36 матчей. На данном отрезке у него 22 победы и 14 поражений.
На харде Накашима выиграл 13 из 19 матчей на открытых кортах.
Фриц
Тейлор второй раз в карьере вышел в полуфинал «пятисотника» в Вашингтоне.
В 2023-м он не смог преодолеть эту стадию, проиграв нидерландцу Таллону Грикспору.
Текущий турнир Фриц начал с уверенной победы над бельгийцем Зизу Бергсом — 6:3, 6:4. Соперник так и не смог взять на приеме хотя бы один гейм.
Во втором раунде американский теннисист выиграл у поляка Камиля Майхшака — и этот матч тоже завершился со счетом 6:3, 6:4. Фриц снова почти не ошибался на своей подаче и был эффективен на приеме.
Зато в четвертьфинале Фриц едва не уступил Алексу Микельсену — 6:1, 3:6, 7:6. На тай-брейке решающего сета при счете 5:6 Тейлор отыграл матчбол.
Фриц четвертый раз в сезоне вышел в полуфинал. В Далласе, Штутгарте и Галле он смог пройти эту стадию, обыграв Марина Чилича, Александра Бублика и Сашу Зверева соответственно.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 2.55, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.51.
Прогноз: Фриц выиграл три из четырех предыдущих матчей против Накашимы.
В феврале Тейлор обыграл Брэндона на «пятисотнике» в Далласе — 6:3, 6:4.
Вероятно, Фриц снова остановит соотечественника. Но на этот раз Накашима возьмет больше семи геймов.
Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал геймов больше 21,5 за 2.09.