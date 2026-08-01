Испанец Рафаэль Ходар сыграет против чилийца Алехандро Табило в полуфинале турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 2 августа, начало — в 03:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.87.
Ходар
Рафаэль впервые в карьере вышел в полуфинал на харде на уровне основного тура.
В первом раунде испанский теннисист выиграл у Артура Фиса. Вопреки ожиданиям, он одержал уверенную победу над французом — 7:6, 6:3.
Во втором круге Ходар разгромил бывшую четвертую ракетку мира японца Кэя Нисикори — 6:3, 6:2.
В четвертьфинале 19-летний испанец совершил камбэк в матче против итальянца Лоренцо Музетти — 1:6, 6:1, 6:4.
Ходар выиграл 42 из 54 матчей в текущем сезоне.
Рафаэль закрепился в топ-30 во многом благодаря успешным выступлениям на грунте. В апреле он выиграл турнир в Марракеше, дошел до полуфинала в Барселоне и до четвертьфинала на «Мастерсе» в Мадриде.
Еще одним важным достижением Ходара стал выход в четвертьфинал на Ролан Гаррос.
Табило
Алехандро в первом круге одержал победу над нидерландцем Таллоном Грикспором — 7:6, 4:6, 6:4.
Во втором раунде чилийский теннисист обыграл француза Теренса Атмана — 6:3, 7:6.
В четвертьфинале Табило преподнес одну из главных сенсаций недели, выиграв у американца Бена Шелтона — 4:6, 7:5, 6:4.
Табило третий раз в сезоне вышел в полуфинал на уровне основного тура.
На «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро 29-летний чилиец выиграл на этой стадии у перуанца Игнасио Бусе. В шведском Бостаде Алехандро уступил в 1/2 финала Андрею Рублеву.
Табило по итогам первой половины сезона вернулся в топ-30. Интересно, что у него положительный баланс не только на грунте, но и на харде — девять побед и пять поражений.
До этой недели лучшим результатом Табило на твердом покрытии был выход в третий раунд «Мастерса» в Майами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Ходара в этом матче можно поставить за 1.38, победу Табило букмекеры предлагают за 3.04.
Прогноз: Табило из тех парней, которых тоже не стоит недооценивать, в том числе на харде.
К тому же, весной Алехандро разгромил Ходара на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс — 6:1, 6:2.
Однако мы считаем, что на этот раз у чилийца не получится удивить одного из лучших теннисистов текущего сезона.
Рекомендуемая ставка: победа Ходара + тотал геймов меньше 20,5 за 2.87.