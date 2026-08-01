прогноз на матч 1/2 финала турнира в Вашингтоне, ставка за 2.87

Испанец Рафаэль Ходар сыграет против чилийца Алехандро Табило в полуфинале турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 2 августа, начало — в 03:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.87.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

Ходар

Рафаэль впервые в карьере вышел в полуфинал на харде на уровне основного тура.

В первом раунде испанский теннисист выиграл у Артура Фиса. Вопреки ожиданиям, он одержал уверенную победу над французом — 7:6, 6:3.

Во втором круге Ходар разгромил бывшую четвертую ракетку мира японца Кэя Нисикори — 6:3, 6:2.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В четвертьфинале 19-летний испанец совершил камбэк в матче против итальянца Лоренцо Музетти — 1:6, 6:1, 6:4.

Ходар выиграл 42 из 54 матчей в текущем сезоне.

Рафаэль закрепился в топ-30 во многом благодаря успешным выступлениям на грунте. В апреле он выиграл турнир в Марракеше, дошел до полуфинала в Барселоне и до четвертьфинала на «Мастерсе» в Мадриде.

Еще одним важным достижением Ходара стал выход в четвертьфинал на Ролан Гаррос.

Табило

Алехандро в первом круге одержал победу над нидерландцем Таллоном Грикспором — 7:6, 4:6, 6:4.

Во втором раунде чилийский теннисист обыграл француза Теренса Атмана — 6:3, 7:6.

В четвертьфинале Табило преподнес одну из главных сенсаций недели, выиграв у американца Бена Шелтона — 4:6, 7:5, 6:4.

Табило третий раз в сезоне вышел в полуфинал на уровне основного тура.

На «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро 29-летний чилиец выиграл на этой стадии у перуанца Игнасио Бусе. В шведском Бостаде Алехандро уступил в 1/2 финала Андрею Рублеву.

Табило по итогам первой половины сезона вернулся в топ-30. Интересно, что у него положительный баланс не только на грунте, но и на харде — девять побед и пять поражений.

До этой недели лучшим результатом Табило на твердом покрытии был выход в третий раунд «Мастерса» в Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ходара в этом матче можно поставить за 1.38, победу Табило букмекеры предлагают за 3.04.

Прогноз: Табило из тех парней, которых тоже не стоит недооценивать, в том числе на харде.

К тому же, весной Алехандро разгромил Ходара на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс — 6:1, 6:2.

Однако мы считаем, что на этот раз у чилийца не получится удивить одного из лучших теннисистов текущего сезона.

2.87 Победа Ходара + тотал геймов меньше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.87 на матч Ходар — Табило принесёт чистый выигрыш 1870₽, общая выплата — 2870₽

Рекомендуемая ставка: победа Ходара + тотал геймов меньше 20,5 за 2.87.