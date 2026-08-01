Канадец Денис Шаповалов сыграет против француза Артура Жеа в финале турнира ATP 250 в Лос-Кабосе (Мексика). Матч пройдет 2 августа, начало — в 06:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.75.
Жеа
Артур впервые в карьере вышел в финал на уровне основного тура, благодаря чему на следующей неделе дебютирует в топ-100.
В первом круге французский теннисист одержал победу над южнокорейцем Квон Сун Ву — 6:4, 6:7, 6:2.
Во втором раунде у Жеа был нервный матч против американца Майкла Чжэна — 0:6, 6:4, 6:0.
В четвертьфинале остановил аргентинца Франсиско Серундоло — 6:7, 6:4, 6:0.
В полуфинале 21-летний француз выиграл у представителя Гонконга Колмена Вонга — 7:6, 6:3.
Жеа выиграл восемь из девяти последних матчей. В середине июля он дошел до финала на «челленджере» в канадском Гранби.
До этой недели лучшим результатом Жеа на уровне основного тура в текущем сезоне был выход в четвертьфинал турнира ATP 250 в Монпелье. Кроме того, в январе Артур одержал сенсационную победу над чехом Иржи Легечкой в первом круге Australian Open.
Шаповалов
Денис второй год подряд вышел в финал в Лос-Кабосе.
Шаповалов — действующий чемпион мексиканского турнира. В прошлом сезоне его соперником в финале был американец Александр Ковачевич.
В первом круге текущего турнира у канадского теннисиста был непростой матч против австралийца Ринки Хиджикаты — 2:6, 6:3, 6:2.
Во втором раунде Шаповалов одержал уверенную победу над мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом — 6:3, 6:2.
В четвертьфинале Денис выиграл у чеха Далибора Сврчины — 6:4, 6:2.
В полуфинале его соперником был британец Кэмерон Норри — 6:3, 5:7, 6:4.
Шаповалов впервые в сезоне выиграл четыре подряд матча. До этой недели его лучшим результатом в текущем сезоне был выход в полуфинал «пятисотника» в Далласе.
Интересно, что у него пока отрицательный баланс в этом году — 13 побед и 15 поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Жеа в этом матче можно поставить за 2.20, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.67.
Прогноз: опыт Шаповалова станет ключевым моментом в этом финале. Скорее всего, Денис обыграет француза и защитит титул. Более того, считаем, что ему хватит двух сетов для победы над 21-летним Жеа.
Рекомендуемая ставка: победа Шаповалова в двух сетах за 2.75.