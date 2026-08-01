прогноз на финал турнира в Лос-Кабосе, ставка за 2.75

Канадец Денис Шаповалов сыграет против француза Артура Жеа в финале турнира ATP 250 в Лос-Кабосе (Мексика). Матч пройдет 2 августа, начало — в 06:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.75.

Жеа

Артур впервые в карьере вышел в финал на уровне основного тура, благодаря чему на следующей неделе дебютирует в топ-100.

В первом круге французский теннисист одержал победу над южнокорейцем Квон Сун Ву — 6:4, 6:7, 6:2.

Во втором раунде у Жеа был нервный матч против американца Майкла Чжэна — 0:6, 6:4, 6:0.

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В четвертьфинале остановил аргентинца Франсиско Серундоло — 6:7, 6:4, 6:0.

В полуфинале 21-летний француз выиграл у представителя Гонконга Колмена Вонга — 7:6, 6:3.

Жеа выиграл восемь из девяти последних матчей. В середине июля он дошел до финала на «челленджере» в канадском Гранби.

До этой недели лучшим результатом Жеа на уровне основного тура в текущем сезоне был выход в четвертьфинал турнира ATP 250 в Монпелье. Кроме того, в январе Артур одержал сенсационную победу над чехом Иржи Легечкой в первом круге Australian Open.

Шаповалов

Денис второй год подряд вышел в финал в Лос-Кабосе.

Шаповалов — действующий чемпион мексиканского турнира. В прошлом сезоне его соперником в финале был американец Александр Ковачевич.

В первом круге текущего турнира у канадского теннисиста был непростой матч против австралийца Ринки Хиджикаты — 2:6, 6:3, 6:2.

Во втором раунде Шаповалов одержал уверенную победу над мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом — 6:3, 6:2.

В четвертьфинале Денис выиграл у чеха Далибора Сврчины — 6:4, 6:2.

В полуфинале его соперником был британец Кэмерон Норри — 6:3, 5:7, 6:4.

Шаповалов впервые в сезоне выиграл четыре подряд матча. До этой недели его лучшим результатом в текущем сезоне был выход в полуфинал «пятисотника» в Далласе.

Интересно, что у него пока отрицательный баланс в этом году — 13 побед и 15 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Жеа в этом матче можно поставить за 2.20, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.67.

Прогноз: опыт Шаповалова станет ключевым моментом в этом финале. Скорее всего, Денис обыграет француза и защитит титул. Более того, считаем, что ему хватит двух сетов для победы над 21-летним Жеа.

2.75 Победа Шаповалова в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч Жеа — Шаповалов принесёт прибыль 1750₽, общая выплата — 2750₽

Рекомендуемая ставка: победа Шаповалова в двух сетах за 2.75.