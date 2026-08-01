прогноз на матч 1/2 финала турнира в Вашингтоне, ставка за 2.20

Японка Наоми Осака сыграет против филиппинки Александры Эалы в полуфинале турнира WTA 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 1 августа, начало — в 22:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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Осака

Наоми попала в число первых четырех сеяных и стартовала сразу со второго раунда.

В первом матче японская теннисистка встречалась с Эшлин Крюгер, которая не смогла завершить встречу.

Осака вела 6:3, 3:1, когда американка отказалась от продолжения борьбы.

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В четвертьфинале экс-первая ракетка мира одержала волевую победу над итальянкой Элизабеттой Коччаретто — 4:6, 6:4, 6:3.

Осака проводит первый турнир после Уимблдона, на котором она дошла до четвертьфинала. Кроме того, перед британским мэйджором она добралась до финала на «пятисотнике» в Бад-Хомбурге.

Осака провела 30 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 22 победы и восемь поражений. На харде японка выиграла семь из 10 матчей.

Эала

Александра в первом раунде одержала волевую победу над бывшей четвертой ракеткой мира китаянкой Циньвэнь Чжэн.

Филиппинская теннисистка неудачно провела первый сет, но камбэк получился весьма эффектным — 4:6, 6:4, 6:1.

Во втором круге Эала выиграла у прошлогодней чемпионки вашингтонского «пятисотника» Лейлы Фернандес — 6:2, 7:6. Во втором сете Алекс отыгралась со счета 1:5.

В четвертьфинале Эала одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной — 6:3, 6:4. В этом матче она шестой раз в сезоне обыграла соперницу из топ-10.

Эала провела 52 матча в этом году. На этом отрезке у нее 34 победы и 18 поражений.

На харде у 21-летний филиппинки тоже положительный баланс — 18 побед и восемь поражений.

Среди ее лучших результатов на этом покрытии — полуфинал в Окленде и четвертьфинал на «тысячнике» в Дубае.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Осаку в этом матче можно поставить за 1.50, победу Эалы букмекеры предлагают за 2.58.

Прогноз: здесь остается только доверять интуиции, а она подсказывает нам, что Осака тормознет разбушевавшуюся филиппинку. Эале будет нелегко после трех изнурительных матчей.

2.20 Победа Осаки в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Осака — Эала позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Рекомендуемая ставка: победа Осаки в двух сетах за 2.20.