Неужели Лютова выйдет в финал турнира в Мемфисе?

прогноз на матч 1/2 финала турнира в Мемфисе, ставка за 1.92

Россиянка Кристина Лютова сыграет против американки Эльвины Калиевой в полуфинале турнира WTA 250 в Мемфисе (США). Матч пройдет 1 августа, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

Лютова

Кристина вышла в полуфинал на своем первом в карьере турнире на уровне основного тура.

В первом раунде она встречалась с Екатериной Александровой, которая не смогла завершить матч из-за плохого самочувствия, спровоцированного жарой.

Лютова вела 7:6, 4:6, 5:4, когда Александрова отказалась от продолжения борьбы.

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Во втором круге россиянка совершила камбэк в матче против австралийки Майи Джойнт — 3:6, 6:3, 6:3.

Еще одним сюрпризом стала победа Кристины над американкой Кэти Макнелли — 6:3, 6:4. Во втором сете она отыгралась со счета 0:4.

С учетом квалификации Лютова провела в Мемфисе уже четыре матча. В единственном отборочном раунде она обыграла Марию Козыреву — 6:3, 2:6, 7:6.

Лютовой 16 лет, в текущей версии рейтинга она занимает 229-е место. Ранее в этом году Кристина выиграла три турнира ITF, благодаря чему дебютировала в топ-250.

Лютова выиграла 31 из 35 матчей в текущем сезоне.

Калиева

Эльвина тоже впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA.

В первом круге представительница США выиграла у канадской теннисистки Кэтрин Себов — 6:1, 7:6.

Во втором раунде Калиева одержала волевую победу над турчанкой Зейнеп Сёнмез — 3:6, 7:5, 7:5.

В четвертьфинале у нее был сложный матч против Пейтон Стернс — 6:1, 2:6, 6:3.

Калиева провела 50 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 32 победы и 18 поражений. При этом большую часть этих матчей она сыграла на турнирах ITF и WTA 125.

Эту неделю Калиева проводит в статусе 132-й ракетки мира.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Лютову в этом матче можно поставить за 1.58, победу Калиевой букмекеры предлагают за 2.37.

Прогноз: безусловно, теперь уже ни у кого нет сомнений в том, что Лютова способна прорваться в финал. Однако соперница сейчас тоже на кураже. Считаем, что оптимальной будет ставка без учета исхода.

1.92 Тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Лютова — Калиева позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.