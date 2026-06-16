Сможет ли Шелтон выиграть у Кирьоса?

прогноз на матч первого круга турнира в Галле, ставка за 1.92

Американец Бен Шелтон сыграет против австралийца Ника Кирьоса в первом круге турнира ATP 500 в Галле (Германия). Матч пройдет 17 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

Шелтон

Бен на прошлой неделе выиграл турнир ATP 250 в Штутгарте.

Теперь у 23-летнего американца есть титулы на всех покрытиях.

В финале Шелтон одержал победу над Тейлором Фрицем (6:2, 2:6, 6:4). В остальных раундах его соперниками были Маркос Гирон, Сё Симабукуро и Иржи Легечка.

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Также важно уточнить, что в Штутгарте американский теннисист провел четыре трехсетовых матчах. При этом в трех случаях он проиграл первый сет.

Шелтон выиграл уже три титула в этом году. Ранее он стал победителем «пятисотников» в Далласе и Мюнхене.

Кирьос

Ник на прошлой неделе снова вернулся в тур после большого перерыва.

Несмотря на все опасения, австралиец сумел доказать, что его по-прежнему нельзя недооценивать, особенно на траве.

Кирьос прошел один раунд на турнире в Штутгарте, выиграв у француза Корантена Муте.

Это была его первая победа в одиночном разряде с марта 2025 года.

Во втором круге Кирьос проиграл японцу Сё Симабукуро (6:4, 6:7, 4:6), хотя и здесь он был очень близок к успеху.

Кирьос почти не играл после 2022 года из-за многочисленных травм колена и запястья.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.36, победу Кирьоса букмекеры предлагают за 3.12.

Прогноз: очевидно, что Кирьос способен навязать борьбу. Плюс пока не очень понятно, успеет ли Шелтон восстановиться к предстоящему матчу после эмоциональной недели в Штутгарте. Поэтому оптимальной будет ставка без учета исхода.

В прошлом году Шелтон обыграл Кирьоса в рамках выставочного матча в Атланте со счетом 7:6, 6:3.

1.92 Тотал геймов больше 25, Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Шелтон — Кирьос позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 25,5 за 1.92.