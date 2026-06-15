Россиянка Анна Калинская сыграет против украинки Элины Свитолиной в первом круге турнира WTA 500 в Берлине (Германия). Матч пройдет 16 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.
Свитолина
Элина пока еще ни разу не играла на траве в этом сезоне.
На прошлой неделе украинская теннисистка отдыхала после очень успешных выступлений на грунте.
В середине мая Свитолина выиграла «тысячник» в Риме. На этом турнире она обыграла сразу трех соперниц из топ-5 — Елену Рыбакину, Игу Свентек и Кори Гауфф.
Свитолина провела уже 41 матч в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 33 победы и восемь поражений.
В прошлом году Элина сыграла лишь пять матчей на траве. Сначала она прошла один раунд на «пятисотнике» в Бад-Хомбурге, а потом выиграла два матча на Уимблдоне.
При этом она дважды доходила до полуфинала на британском мэйджоре — сначала в 2019-м, а потом в 2023 году.
Калинская
Анна тоже восстанавливалась на прошлой неделе после успешного выступления на Ролан Гаррос.
Вопреки ожиданиям, российская теннисистка дошла до четвертьфинала французского «Шлема».
В Париже Калинская обыграла Лоис Буассон, Алину Корнееву, Камилу Осорио и Анастасию Потапову, после чего уступила Майе Хвалиньской.
Калинская выиграла 17 из 28 матчей в этом году.
Также стоит обратить внимание, что в текущем сезоне Калинская до сих пор проиграла в стартовом матче только на двух турнирах.
В прошлом году Анна не прошла квалификацию на «пятисотнике» в Берлине, тогда как в 2024-м она дошла до финала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Свитолину в этом матче можно поставить за 1.43, победу Калинской букмекеры предлагают за 2.81.
Прогноз: ранее Анна выиграла только один из четырех матчей против Элины.
Но при этом их предыдущая встреча, состоявшаяся в феврале на «тысячнике» в Дохе, завершилась уверенной победой россиянки со счетом 6:4, 6:3.
Очевидно, что Свитолина настроена взять реванш, и, вероятно, она добьется своего.
Рекомендуемая ставка: победа Свитолиной в двух сетах за 2.08.