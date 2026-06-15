прогноз на матч первого круга турнира в Берлине, ставка за 2.08

Россиянка Анна Калинская сыграет против украинки Элины Свитолиной в первом круге турнира WTA 500 в Берлине (Германия). Матч пройдет 16 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.

Свитолина

Элина пока еще ни разу не играла на траве в этом сезоне.

На прошлой неделе украинская теннисистка отдыхала после очень успешных выступлений на грунте.

В середине мая Свитолина выиграла «тысячник» в Риме. На этом турнире она обыграла сразу трех соперниц из топ-5 — Елену Рыбакину, Игу Свентек и Кори Гауфф.

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Свитолина провела уже 41 матч в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 33 победы и восемь поражений.

В прошлом году Элина сыграла лишь пять матчей на траве. Сначала она прошла один раунд на «пятисотнике» в Бад-Хомбурге, а потом выиграла два матча на Уимблдоне.

При этом она дважды доходила до полуфинала на британском мэйджоре — сначала в 2019-м, а потом в 2023 году.

Калинская

Анна тоже восстанавливалась на прошлой неделе после успешного выступления на Ролан Гаррос.

Вопреки ожиданиям, российская теннисистка дошла до четвертьфинала французского «Шлема».

В Париже Калинская обыграла Лоис Буассон, Алину Корнееву, Камилу Осорио и Анастасию Потапову, после чего уступила Майе Хвалиньской.

Калинская выиграла 17 из 28 матчей в этом году.

Также стоит обратить внимание, что в текущем сезоне Калинская до сих пор проиграла в стартовом матче только на двух турнирах.

В прошлом году Анна не прошла квалификацию на «пятисотнике» в Берлине, тогда как в 2024-м она дошла до финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Свитолину в этом матче можно поставить за 1.43, победу Калинской букмекеры предлагают за 2.81.

Прогноз: ранее Анна выиграла только один из четырех матчей против Элины.

Но при этом их предыдущая встреча, состоявшаяся в феврале на «тысячнике» в Дохе, завершилась уверенной победой россиянки со счетом 6:4, 6:3.

Очевидно, что Свитолина настроена взять реванш, и, вероятно, она добьется своего.

2.08 Победа Свитолиной в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Свитолина — Калинская принесёт чистый выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Рекомендуемая ставка: победа Свитолиной в двух сетах за 2.08.