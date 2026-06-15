Россиянка Диана Шнайдер сыграет против чешки Николы Бартунковой в первом круге турнира WTA в Берлине (Германия). Матч пройдет 15 июня, начало — в 16:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
Бартункова
Никола попала сразу в основную сетку благодаря организаторам, которые предоставили ей wild card.
Чешская теннисистка провела уже шесть матчей на траве в этом месяце.
На турнире в Хертогенбосе Бартункова не прошла первый раунд, проиграв бельгийке Ханне Вандевинкель.
Зато перед этим она дошла до финала на турнире WTA 125 в Бирмингеме. В решающем матче 20-летняя чешка проиграла филиппинке Александре Эале.
Бартункова выиграла 21 из 34 матчей в текущем сезоне.
Среди лучших результатов Николы на уровне основного тура в этом году — выход в третий круг Australian Open и в 1/8 финала «тысячника» в Риме.
Шнайдер
Диана пока ни разу не играла на траве в этом сезоне.
На прошлой неделе российская теннисистка восстанавливалась после неожиданного успеха Ролан Гаррос.
Вопреки ожиданиям, Шнайдер дошла до полуфинала на французском «Шлеме».
Главной же сенсацией стала невероятная победа Шнайдер над Ариной Соболенко (3:6, 7:5, 6:0) в 1/4 финала.
После камбэка в матче с первой ракеткой мира Диана проиграла польке Майе Хвалиньской.
В прошлом году Шнайдер выиграла Шнайдер выиграла четыре из восьми матчей на траве, а в 2024-м — девять из 12-ти. Два года назад она выиграла «пятисотник» в Бад-Хомбурге и прошла два раунда на Уимблдоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Бартункову в этом матче можно поставить за 3.08, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 1.37.
Прогноз: сложно сказать, сможет ли Шнайдер сразу после смены покрытия показать свой лучший теннис. Поэтому оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов, а не на исход.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.95.