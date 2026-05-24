Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против нидерландца Йеспера де Йонга в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 25 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Вавринка — де Йонг с коэффициентом для ставки за 2.36.

Вавринка

Стэн последний раз в карьере сыграет на французском мэйджоре.

И это действительно важный момент не только для швейцарца, но и для турнира.

Вавринка выигрывал «Ролан Гаррос» в 2015 году. Среди его соперников тогда были Роджер Федерер и Новак Джокович.

Кроме того, в 2016-м Стэн добрался до полуфинала, а в 2017-м — снова до финала, в котором проиграл Рафе Надалю.

Сейчас 41-летний Вавринка уже неспособен на такие подвиги, но и совсем недооценивать его тоже нельзя. Достаточно напомнить, что в начале года Вавринка прошел два раунда на Открытом чемпионате Австралии.

Но в целом у него, конечно, так себе результаты в этом сезоне — восемь побед и 13 поражений.

Де Йонг

Йеспер не прошел квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

Нидерландский теннисист заменил француза Артура Фиса, которому пришлось сняться с турнира из-за травмы.

В решающем раунде квалификации де Йонг проиграл представителю США Майклу Чжэну.

У де Йонга тоже пока отрицательный баланс в этом году — 12 побед и 16 поражений.

При этом в текущем сезоне Йеспер до сих пор не выиграл ни одного матча на уровне основного тура.

В 2024-м и 2025-м де Йонг дошел до второго круга «Ролан Гаррос», победив в первом раунде Джека Дрейпера и Франческо Пассаро соответственно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Вавринку в этом матче можно поставить за 2.39, победу де Йонга букмекеры предлагают за 1.57.

Прогноз: конечно, все хотят, чтобы Стэн выиграл и провел в Париже хотя бы еще один матч. Но такой сценарий маловероятен — 41-летнему швейцарцу банально не хватит «топлива» на весь матч, в которому, ему возможно, придется провести пять сетов.

2.36 Победа де Йонга + тотал сетов больше 3,5

Рекомендуемая ставка: победа де Йонга + тотал сетов больше 3,5 за 2.36.