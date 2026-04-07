Музетти и Вашеро дойдут до решающего тай-брейка?

прогноз на матч турнира в Монте-Карло, ставка за 2.38

Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против представителя Монако Валантена Вашеро во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 12:00. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Музетти — Вашеро с коэффициентом для ставки за 2.38.

Музетти

Лоренцо входит в число первых восьми сеяных и стартует сразу со второго раунда.

В этом году итальянец провел пока лишь 10 матчей.

В конце января Музетти получил травму бедра в матче против Новака Джоковича в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.

В начале марта Музетти проиграл Мартону Фучовичу на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, после чего решил пропустить «тысячник» в Майами.

На этой неделе Лоренцо надо защищать очки за прошлогодний финал в Монте-Карло. В случае неудачи он может выпасть из топ-10.

В прошлом году Музетти выиграл 19 из 23 матчей на грунте.

Вашеро

Валантен в первом раунде одержал волевую победу над Хуаном-Мануэлем Серундоло.

Монегаск совершил весьма эффектный камбэк — 5:7, 6:2, 6:1.

Интересно, что в начале второго сета соперник вел 2:0, но в итоге Вашеро взял 12 из 13 следующих геймов.

Вашеро прошел хотя бы раунд на четвертом турнире подряд.

На этом отрезке его лучшим результатом пока остается выход в 1/8 финала на «Мастерсе» в Майами.

Кроме того, Валантен прошел два раунда на Открытом чемпионате Австралии и на «пятисотнике» в Акапулько.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.49, победу Вашеро букмекеры предлагают за 2.61.

Прогноз: на самом деле сейчас вообще нет уверенности, что Лоренцо выйдет в следующий раунд. Только после предстоящего матча станет ясно, удалось ли ему подготовиться к началу грунтовой серии. Поэтому в данном случае оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.38.