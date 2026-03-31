У Калинской будут проблемы в матче против 169-й ракетки мира?

прогноз на матч турнира в Чарлстоне, ставка за 2.0

Россиянка Анна Калинская сыграет против болгарки Виктории Томовой во втором круге турнира WTA 500 в Чарлстоне (США). Матч пройдет 31 марта, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Томова — Калинская с коэффициентом для ставки за 2.00.

Томова

Виктория провела уже три матча на «пятисотнике» в Южной Каролине.

Болгарская теннисистка пробилась в основную сетку через квалификацию. В текущей версии рейтинга она занимает 169-е место.

В решающем отборочном матче Томова одержала волевую победу над 246-й ракеткой мира Айяной Акли (3:6, 6:1, 6:1).

В первом круге Томова обыграла бывшую 13-ю ракетку мира Дженнифер Брэди (6:4, 6:3).

Прогнозы на теннис

Виктория впервые в этом году выиграла матч на уровне основной сетки WTA.

В текущем сезоне 31-летняя теннисистка провела 14 матчей. На этом отрезке у нее семь побед и такое же количество поражений.

Калинская

Анна попала в число сеяных и стартует сразу со второго раунда.

Российская теннисистка неудачно провела недавние «тысячники» в США, но при этом по-прежнему находится рядом с топ-20.

Эту неделю Калинская начала в статусе 22-й ракетки мира. В начале марта Калинская выиграла один матч в Индиан-Уэллс: после победы над Зейнеп Сонмез уступила Виктории Мбоко.

На «тысячнике» в Майами Анна проиграла в первом матче Анастасии Захаровой (6:3, 1:6, 5:7).

В этом году Калинская провела 16 матчей (девять побед и семь поражений). Ее лучшим результатом в 2026-м пока остается выход в четвертьфинал «тысячника» в Дохе.

В прошлом сезоне Калинская дошла до четвертьфинала на турнире в Чарлстоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Томову в этом матче можно поставить за 4.23, победу Калинской букмекеры предлагают за 1.26.

Прогноз: ранее Анна выиграла два из четырех матчей против Виктории. Но здесь важно уточнить, что их предыдущая встреча состоялась еще в 2019 году.

Несмотря на то, что россиянка давно не играла на грунте, она, вероятно, остановит болгарскую теннисистку. Но в любом случае первый матч после смены покрытия вряд ли будет простым.

2.00 Тотал геймов больше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Томова — Калинская позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 2.00.