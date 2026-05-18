Россиянин Карен Хачанов сыграет против француза Юго Гастона в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 18 мая, начало — в 15:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Гастон — Хачанов с коэффициентом для ставки за 2.24.

Гастон

Юго не прошел квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

В решающем отборочном матче француз проиграл перуанцу Игнасио Бусе (2:6, 1:6).

В основной сетке Гастон заменил Миомира Кецмановича, который после победы на «челленджере» в Валенсии решил сняться с немецкого «пятисотника».

В этом году Гастон пока не выиграл ни одного матча на уровне основного тура.

В текущем сезоне у 25-летнего француза пока отрицательный баланс — 13 побед и 14 поражений.

На грунте Гастон выиграл только четыре из 11-ти матчей. На недавних «Мастерсах» в Мадриде и Риме он не смог пройти квалификацию, проиграв соперникам из второй сотни рейтинга.

Хачанов

Карен тем временем тоже наконец-то прервал серию неудачных результатов.

На прошлой неделе российский теннисист дошел до четвертьфинала на «Мастерс» в Риме.

Хачанов обыграл Александра Шевченко, Ботика ван де Зандшульпа и Дино Прижмича, после чего уступил Касперу Рууду.

На «тысячнике» в Вечном городе Хачанов впервые в сезоне выиграл три матча подряд.

В апреле Карен не прошел первый раунд в Монте-Карло и Барселоне, а в Мадриде после победы над Адамом Уолтоном проиграл Якубу Меншику.

В этом сезоне Хачанов провел пока 22 матча. На этом отрезке у него 11 побед и столько же поражений.

Коэффициенты букмекеров: на Гастона в этом матче можно поставить за 4.25, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.22.

Прогноз: Карен наверняка доволен тем, что его первым соперником на этой неделе будет Гастон, а не Кецманович. Француза точно нельзя назвать опасным оппонентом. Вероятно, россиянин одержит уверенную победу.

