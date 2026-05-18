прогноз на матч турнира в Гамбурге, ставка за 2.06

Американец Томми Пол сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри во втором круге турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 19 мая, начало — в 16:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Пол — Этчеверри с коэффициентом для ставки за 2.06.

Пол

Томми в первом раунде одержал разгромную победу над Итаном Куинном — 6:1, 6:3.

Американский теннисист провел восемь матчей на грунте этой весной. На этом отрезке у него шесть побед и два поражения.

В начале апреле Пол выиграл домашний грунтовый турнир ATP 250 в Хьюстоне. В финале его соперником был аргентинец Роман Андрес Бурручага.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

При этом Пол слабо выступил на недавних «Мастерсах» в Мадриде и Риме.

Прогнозы на теннис

В столице Испании Томми проиграл в стартовом матче аргентинцу Тиаго Тиранте, а на «тысячнике» в Риме уступил в третьем круге итальянцу Лучано Дардери.

В прошлом году Пол выиграл 12 из 16-ти матчей на грунте, а его лучшим результатом на этом покрытии стал выход в четвертьфинал Ролан Гаррос.

Этчеверри

Томас в первом круге одержал победу над французом Теренсом Атманом — 6:2, 7:6.

Аргентинец провел уже 22 матча на грунте в текущем сезоне.

На этом отрезке у Этчеверри 16 побед и шесть поражений.

В феврале Этчеверри стал чемпионом «пятисотника» в Рио-де-Жанейро и дошел до полуфинала в Буэнос-Айресе.

На европейском грунте Этчеверри выиграл по два матча в Монте-Карло и Мадриде. На «Мастерсе» в Риме 26-летний аргентинец сенсационно проиграл в стартовом матче Маттиа Беллуччи.

В прошлом году Этчеверри дошел до полуфинала на турнире в Гамбурге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 1.55, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 2.44.

Прогноз: Томми уже дважды обыгрывал аргентинца в этом сезоне — сначала на харде в Майами, а потом на грунте в Хьюстоне. И в обоих случаях была большая разница в счете. Несмотря на это, сейчас оптимальной будет ставка без учета исхода. Этчеверри способен не только навязать борьбу, но и взять реванш.

2.06 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч Пол — Этчеверри принесёт чистый выигрыш 1060₽, общая выплата — 2060₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.06.