Американец Томми Пол сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри во втором круге турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 19 мая, начало — в 16:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Пол — Этчеверри с коэффициентом для ставки за 2.06.
Пол
Томми в первом раунде одержал разгромную победу над Итаном Куинном — 6:1, 6:3.
Американский теннисист провел восемь матчей на грунте этой весной. На этом отрезке у него шесть побед и два поражения.
В начале апреле Пол выиграл домашний грунтовый турнир ATP 250 в Хьюстоне. В финале его соперником был аргентинец Роман Андрес Бурручага.
При этом Пол слабо выступил на недавних «Мастерсах» в Мадриде и Риме.
В столице Испании Томми проиграл в стартовом матче аргентинцу Тиаго Тиранте, а на «тысячнике» в Риме уступил в третьем круге итальянцу Лучано Дардери.
В прошлом году Пол выиграл 12 из 16-ти матчей на грунте, а его лучшим результатом на этом покрытии стал выход в четвертьфинал Ролан Гаррос.
Этчеверри
Томас в первом круге одержал победу над французом Теренсом Атманом — 6:2, 7:6.
Аргентинец провел уже 22 матча на грунте в текущем сезоне.
На этом отрезке у Этчеверри 16 побед и шесть поражений.
В феврале Этчеверри стал чемпионом «пятисотника» в Рио-де-Жанейро и дошел до полуфинала в Буэнос-Айресе.
На европейском грунте Этчеверри выиграл по два матча в Монте-Карло и Мадриде. На «Мастерсе» в Риме 26-летний аргентинец сенсационно проиграл в стартовом матче Маттиа Беллуччи.
В прошлом году Этчеверри дошел до полуфинала на турнире в Гамбурге.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 1.55, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 2.44.
Прогноз: Томми уже дважды обыгрывал аргентинца в этом сезоне — сначала на харде в Майами, а потом на грунте в Хьюстоне. И в обоих случаях была большая разница в счете. Несмотря на это, сейчас оптимальной будет ставка без учета исхода. Этчеверри способен не только навязать борьбу, но и взять реванш.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.06.