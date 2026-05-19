Россиянка Алина Корнеева сыграет против аргентинки Хасмин Ортенси во втором раунде квалификации Ролан Гаррос. Матч пройдет 20 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Корнеева — Ортенси с коэффициентом для ставки за 2.09.

Алина в первом раунде одержала победу над японкой Нао Хибино — 6:3, 7:6.

Российская теннисистка провела восемь матчей на грунте этой весной. На этом отрезке у нее четыре победы и столько же поражений.

В начале апреля Корнеева выиграла один матч на турнире ITF в Мадриде, после чего не прошла первый круг в Сен-Мало и на «тысячнике» в Риме.

Правда, здесь стоит уточнить, что в квалификации престижного турнира в Вечном городе 18-летняя россиянка обыграла двух талантливых соперниц — немку Эллу Зайдель и австрийку Лилли Таггер.

На прошлой неделе Корнеева проиграла американке Кэти Волынец в первом круге турнира WTA 125 в Париже.

В этом году Корнеева провела 30 матчей. Сейчас у нее 22 победы и восемь поражений. У Алины значительно лучше результаты на харде, чем на грунте.

У Аранчи в первом раунде отбора был тяжелейший матч против опытной нидерландки Аранчи Рус — 6:4, 1:6, 7:6.

Аргентинская теннисистка провела уже 23 матча на грунте в этом сезоне. Сейчас у нее 17 побед и шесть поражений.

Лучшим результатом Ортенси в этом году пока остается выход в полуфинал турнира WTA 250 в Боготе (Колумбия).

При этом большую часть матчей 24-летняя латиноамериканка провела на уровне ITF.

Эту неделю Ортенси проводит в статусе 152-й ракетки мира.

Коэффициенты букмекеров: на Корнееву в этом матче можно поставить за 1.44, победу Ортенси букмекеры предлагают за 2.68.

Прогноз: оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов. Корнеева все-таки пока не может похвастаться большими успехами на грунте.

