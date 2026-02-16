Россиянин Андрей Рублев сыграет против нидерландца Йеспера де Йонга в первом круге турнира ATP 500 в Дохе (Катар). Матч пройдет 17 февраля, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Де Йонг — Рублев с коэффициентом для ставки за 2.03.
Де Йонг
Йеспер в этом году до сих пор не выиграл ни одного матча на уровне основного тура.
Несмотря на это, нидерландец по-прежнему находится в топ-100. Эту неделю он проводит в статусе 86-й ракетки мира.
На прошлой неделе де Йонг проиграл россиянину Карену Хачанову в первом круге турнира в Роттердаме.
В Гонконге и на Открытом чемпионате Австралии де Йонг тоже не прошел первый раунд, а в Аделаиде уступил на старте квалификации.
Де Йонг не побеждал на уровне основной сетки турнира ATP с октября прошлого года.
Рублев
Андрей сыграет впервые после Открытого чемпионата Австралии.
В отличие от прошлых сезонов, на этот раз российский теннисист решил пропустить даже «пятисотник» в Роттердаме.
По всей видимости, Рублев все-таки решил увеличить паузы между турнирами. Раньше многие были уверены, что его проблемы связаны, прежде всего, с желанием играть буквально каждую неделю.
В январе Рублев дошел до полуфинала на турнире ATP 250 в Гонконге, где проиграл итальянцу Лоренцо Музетти.
На Открытом чемпионате Австралии Рублев уступил в третьем раунде аргентинцу Франсиско Серундоло.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на де Йонга можно поставить за 5.39, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.15.
Прогноз: в прошлом году Андрей разгромил нидерландца на грунте в Барселоне — 6:1, 6:3. С учетом недавних результатов де Йонг, сейчас тоже немного интриги.
Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-4,5) за 2.03.