Рублев снова обыграет де Йонга с разгромным счетом?

прогноз на матч турнира в Дохе, ставка за 2.03

Россиянин Андрей Рублев сыграет против нидерландца Йеспера де Йонга в первом круге турнира ATP 500 в Дохе (Катар). Матч пройдет 17 февраля, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Де Йонг — Рублев с коэффициентом для ставки за 2.03.

Де Йонг

Йеспер в этом году до сих пор не выиграл ни одного матча на уровне основного тура.

Несмотря на это, нидерландец по-прежнему находится в топ-100. Эту неделю он проводит в статусе 86-й ракетки мира.

На прошлой неделе де Йонг проиграл россиянину Карену Хачанову в первом круге турнира в Роттердаме.

В Гонконге и на Открытом чемпионате Австралии де Йонг тоже не прошел первый раунд, а в Аделаиде уступил на старте квалификации.

Де Йонг не побеждал на уровне основной сетки турнира ATP с октября прошлого года.

Рублев

Андрей сыграет впервые после Открытого чемпионата Австралии.

В отличие от прошлых сезонов, на этот раз российский теннисист решил пропустить даже «пятисотник» в Роттердаме.

По всей видимости, Рублев все-таки решил увеличить паузы между турнирами. Раньше многие были уверены, что его проблемы связаны, прежде всего, с желанием играть буквально каждую неделю.

В январе Рублев дошел до полуфинала на турнире ATP 250 в Гонконге, где проиграл итальянцу Лоренцо Музетти.

На Открытом чемпионате Австралии Рублев уступил в третьем раунде аргентинцу Франсиско Серундоло.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на де Йонга можно поставить за 5.39, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.15.

Прогноз: в прошлом году Андрей разгромил нидерландца на грунте в Барселоне — 6:1, 6:3. С учетом недавних результатов де Йонг, сейчас тоже немного интриги.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-4,5) за 2.03.