прогноз на матч турнира в Абу-Даби, ставка за 1.9

Датчанка Клара Таусон сыграет против чешки Сары Бейлер в полуфинале турнира WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ). Матч пройдет 6 февраля, начало — в 19:00 мск.

Бейлек

Сара начала неделю в статусе 101-й ракетки мира, но благодаря успешному выступлению в «живом» рейтинге она занимает уже 63-е место.

С учетом квалификации чешская теннисистка провела в Абу-Даби уже пять матчей.

В отборе Бейлек обыграла россиянку Екатерину Овчаренко и француженку Хлоэ Паке.

В основной сетке 20-летняя теннисистка тоже до сих пор не отдала ни одного сета.

Прогнозы на теннис

В первом раунде Бейлек разгромила американку Эшлин Крюгер (6:3, 6:0), а во втором обыграла представительницу Латвии Алену Остапенко (6:4, 6:3).

В четвертьфинале Сара одержала разгромную победу над представительницей Великобритании Сонай Картал — 6:0, 6:2.

Интересно, что до турнира в Абу-Даби Бейлек выиграла лишь один из трех матчей.

Таусон

Клара тоже впервые в сезоне вышла в полуфинал.

При этом в отличие от соперницы, на текущем турнире она провела пока лишь два матча.

Таусон попала в число сеяных и стартовала сразу со второго круга.

В первом матче датчанка разгромила швейцарку Симону Вальтерт — 6:3, 6:1. В четвертьфинале Таусон одержала победу над американкой Маккартни Кесслер — 6:3, 6:4.

На Открытом чемпионате Австралии Клара дошла до третьего круга, где проиграла представительнице Канады Виктории Мбоко.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бейлек в этом матче можно поставить за 2.89, победу Таусон букмекеры предлагают за 1.41.

Прогноз: Бейлек чересчур резво провела предыдущие матчи в Абу-Даби. Логично предположить, что в предстоящем она как минимум не проиграет с разгромным счетом.

1.92 Тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Бейлек — Таусон принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.