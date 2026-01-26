прогноз на матч Australian Open, ставка за 2.38

Испанец Карлос Алькарас сыграет против австралийца Алекса Де Минора в четвертьфинале Australian Open. Матч пройдет 27 января в Мельбурне, начало — в 12:30 мск.

Алькарас

Карлос третий год подряд вышел в четвертьфинал австралийского мэйджора.

Это пока что лучший результат испанца в Мельбурне. В 2024-м он проиграл на этой стадии Саше Звереву, а в 2025-м — Новаку Джоковичу.

На текущем турнире Алькарас пока не отдал соперникам ни одного сета.

В стартовом матче Карлос одержал победу над Адамом Уолтоном — 6:3, 7:6, 6:2.

Во втором круге Алькарас обыграл немца Янника Ханфмана (7:6, 6:3, 6:2), а в третьем разгромил француза Корантена Муте (6:2, 6:4, 6:1).

Матч против американца Томми Пола получился не таким простым, но первой ракетки мира снова хватило трех сетов для выхода в следующий раунд — 7:5, 6:4, 7:5.

Де Минор

Алекс второй год подряд вышел в четвертьфинал домашнего мэйджора.

В 2025-м он проиграл на этой стадии Яннику Синнеру со счетом 3:6, 2:6, 1:6.

Также сразу стоит уточнить, что на уровне турниров «Большого шлема» австралиец ранее ни разу не проходил дальше 1/4 финала.

В первом раунде текущего турнира Де Минор разгромил американца Маккензи Макдональда — 6:2, 6:2, 6:3.

Во втором раунде ему понадобилась дополнительная партия в матче против серба Хамада Меджедовича — 6:7, 6:2, 6:2, 6:1.

В матче против Фрэнсиса Тиафо, вопреки ожиданиям, у него не было серьезных проблем — 6:3, 6:4, 7:5.

Встреча с Александром Бубликом в 1/8 финала тоже разочаровала зрителей — 6:4, 6:1, 6:1.

Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.24, победу Де Минора букмекеры предлагают за 4.30.

Прогноз: Карлос ведет 5-0 в противостоянии с Алексом. В прошлом году испанец обыграл австралийца в Роттердаме, Барселоне и на Итоговом турнире.

Возможно, Де Минор избежит разгромного поражения, но на большее ему вряд ли стоит рассчитывать. Алькарас здорово играет на этом турнире, а его главным оружием внезапно стала коварная подача.

«Честно, я сам удивлен. Подача — то, над чем я давно работал. Рад видеть прогресс: высокий процент первой после каждого сета. Я смотрю на экраны после каждого сета — если в каком-то сете был ниже, стараюсь поднять. В этих четырех матчах подача стала важным оружием», — сказал Карлос после победы над Полом.

