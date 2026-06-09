Пройдет ли Потапова первый круг в Хертогенбосе?

прогноз на матч первого круга турнира в Хертогенбосе, ставка за 1.92

Представительница Австрии Анастасия Потапова сыграет против нидерландки Сюзан Ламенс в первом круге турнира ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 9 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

Потапова

Результаты Анастасии стали одним из главных сюрпризом грунтовой серии турниров.

Потапова выиграла 17 из 22-ти предыдущих матчей.

В апреле 25-летняя теннисистка, которая с этого сезона представляет на корте Австрию, дошла до финала на «пятисотнике» в Линце и до полуфинала на «тысячнике» в Мадриде.

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На престижном турнире в Риме Потапова прошла квалификацию и выиграла три матча в основной сетке.

На Ролан Гаррос Анастасия добралась до 1/8 финала, обыграв Майю Джойнт, Кэти Болтер и Кори Гауфф. В 1/8 финала ее остановила Анна Калинская.

Всего в этом сезоне Потапова провела 37 матчей (24 победы, 13 поражений).

В прошлом году Потапова сыграла лишь два матча на траве из-за травмы.

Ламенс

Сюзан тем временем неубедительно провела первую половину сезона.

Достаточно сказать, что нидерландская теннисистка не смогла закрепиться в первой сотне рейтинга, хотя в прошлом году была близка к дебюту в топ-50.

Эту неделю Ламенс начала в статусе 125-й ракетки мира.

У Ламенс пока отрицательный баланс в этом году — 16 побед и 18 поражений.

В этом сезоне она до сих пор не выиграла ни одного матча на уровне основного тура.

На Ролан Гаррос 26-летняя теннисистка проиграла в решающем раунде квалификации польке Майе Хвалиньской, которая в итоге дошла до финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Потапову в этом матче можно поставить за 1.21, победу Ламенс букмекеры предлагают за 4.40.

Прогноз: сложно сказать, успела ли Анастасия восстановиться после изнурительной серии матчей на грунте. Именно по этой причине, оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов, а не на исход.

К слову, в начале года у Потаповой был непростой матч против Ламенс на Australian Open, в котором она одержала победу со счетом 3:6, 7:5, 6:2.

1.92 Тотал геймов больше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Потапова — Ламенс позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 19,5 за 1.92.