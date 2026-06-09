Сможет ли Саккари прервать победную серию Марии в Лондоне?

прогноз на матч первого круга турнира в Лондоне, ставка за 2.13

Гречанка Мария Саккари сыграет против немки Татьяны Марии в первом круге турнира WTA 500 в Лондоне (Англия). Матч пройдет 9 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.13.

Саккари

Мария проведет первый матч после Ролан Гаррос, на котором она дошла до третьего круга.

В столице Франции теннисистка из Греции обыграла Линду Носкову и Клер Лю, после чего уступила Майе Хвалиньской.

Саккари выиграла 15 из 26-ти матчей в текущем сезоне.

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Лучшим результатом бывшей третьей ракетки мира в этом году пока остается выход в полуфинал «тысячника» в Дохе.

Также стоит обратить внимание, что Саккари не смогла пройти первый раунд на пяти турнирах.

Мария

Татьяна — действующая чемпионка лондонского «пятисотника».

Победа Марии на престижном травяном турнире стала одним из главных сюрпризов прошлого сезона.

В 2025-м немка прошла квалификацию, после чего обыграла в основной сетке Лейлу Фернандес, Каролину Мухову, Елену Рыбакину, Мэдисон Киз и Аманду Анисимову.

С тех пор лучшим результатом 38-летней теннисистка пока остается выход в четвертьфинал «пятисотника» в Гвадалахаре в сентябре прошлого года.

В текущем сезоне у 38-летней Марии пока отрицательный баланс в текущем сезоне.

В 2026-м немецкая теннисистка выиграла только 14 из 35-ти матчей.

При этом она провела уже четыре матча на траве. На прошлой неделе она сначала выиграла один матч на турнире WTA 125 в Бирмингеме, а потом прошла квалификацию в Лондоне, победив Юрико Миядзаки и Камиллу Рахимову.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Саккари в этом матче можно поставить за 1.71, победу Марии букмекеры предлагают за 2.13.

Прогноз: ранее Саккари выиграла три из пяти матчей против Марии. В прошлом сезоне гречанка одержала уверенную победу над немкой на US Open — 6:3, 6:2.

Но сейчас все равно нет уверенности, что она прервет победную серию 38-летней соперницы в Лондоне.

2.13 Победа Марии Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч Саккари — Мария позволит вывести на карту выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Рекомендуемая ставка: победа Марии за 2.13.