Сможет ли Кирьорс пройти первый раунд в Штутгарте?

прогноз на матч первого круга турнира в Штутгарте, ставка за 1.99

Австралиец Ник Кирьос сыграет против француза Корантена Муте в первом круге турнира ATP 250 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 9 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.99.

Кирьос

Ник решил предпринять очередную попытку вернуться в тур.

Свой предыдущий официальный матч в начале января, когда проиграл американцу Александру Ковачевичу в первом круге турнира в Брисбене.

После этого Кирьос провел лишь несколько выставочных матчей.

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В середине марта Ник сообщил, что планирует сыграет на турнирах в Штутгарте и на Мальорке.

Также стоит обратить внимание, что после 2022 года Кирьос провел в общей сложности лишь 12 матчей (две победы и 10 поражений).

В прошлом году Кирьос выиграл лишь один из семи матчей.

Свой предыдущий матч на траве он провел в июне 2023-го, когда проиграл Ибину У в первом круге турнира в Штутгарте.

Муте

Корантен провалил первую половину сезона, но при этом по-прежнему находится в топ-40.

Эту неделю французский теннисист начал в статусе 36-й ракетки мира.

Текущая серия поражений Муте составляет пять матчей.

После турнира в Барселоне, на котором он уступил во втором круге Лоренцо Музетти, Муте не прошел первый раунд в Мадриде, Риме, Гамбурге и Ролан Гаррос.

В четырех предыдущих матчах его соперниками были Даниэль Мерида Агилар, Пабло Льямас Руис, Алехандро Давидович-Фокина и Вит Копршива.

Муте выиграл лишь восемь из 21 матчей в этом году.

Но также стоит уточнить, что в прошлом сезоне Муте выиграл девять из 13-ти матчей на траве, а его лучшим результатом стал выход в финал турнира на Мальорке.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кирьоса в этом матче можно поставить за 2.58, победу Муте букмекеры предлагают за 1.50.

Прогноз: несмотря на то, что Кирьос уже почти завершил карьеру, очевидно, что в предстоящем матче он способен как минимум создать интригу.

На траве Кирьос всегда будет опасен благодаря своей подаче. Именно по этой причине сейчас нет уверенности, что Муте подтвердит статус фаворита.

1.99 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч Кирьос — Муте принесёт прибыль 990₽, общая выплата — 1990₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.99.