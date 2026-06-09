прогноз на матч первого круга турнира в Лондоне, ставка за 2.94

Россиянка Анна Блинкова сыграет против британки Эммы Радукану в первом круге турнира WTA 500 в Лондоне (Англия). Матч пройдет 9 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.94.

Радукану

Эмма провела пока лишь 16 матчей в текущем сезоне.

При этом у британки пока отрицательный баланс — семь побед и девять поражений.

Радукану пропустила большую часть грунтовой серии турнира.

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На неделе перед Ролан Гаррос чемпионка US Open-2021 проиграла Диан Парри в первом круге турнира в Страсбурге.

На французском «Шлеме» Радукану тоже не прошла первый раунд, уступив аргентинке Солане Сьерре со счетом 0:6, 6:7.

Лучшим результатом Эммы в этом году пока остается выход в финал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).

В прошлом году Радукану дошла до четвертьфинала на «пятисотнике» в Лондоне.

Блинкова

Анна тем временем тоже слабо выступила на Ролан Гаррос, проиграв в первом круге украинке Юлии Стародубцевой.

У россиянки по-прежнему отрицательный баланс в этом сезоне — 10 побед и 16 поражений.

Перед началом французского мэйджора Блинкова рассказала, почему провалила первые месяцы сезона: «Этой зимой я очень похудела: на 10 килограммов. Для меня это было очень важно – как вложение вдолгую. Чтобы могла на корте быстрее перемещаться, чтобы в жизни лучше себя чувствовала. Поэтому в начале года я была слабой: не хватало энергии, не выигрывала из-за этого много матчей».

Блинковой по-прежнему не хватает стабильности, но очевидно, что сейчас ей уже значительно легче, чем в начале года. Достаточно сказать, что Анна прошла непростую квалификацию на лондонском «пятисотнике».

На выходных Блинкова разгромила британку Джоди Бёррэдж и хорватку Донну Векич.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Радукану в этом матче можно поставить за 1.40, победу Блинковой букмекеры предлагают за 2.94.

Прогноз: это один из тех матчей, где оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов, а не на исход, учитывая результаты теннисисток в этом сезоне.

Но при этом победа Блинковой над Радукану точно не станет сюрпризом. Качество тенниса британки уже давно не соответствует ее статусу.

2.94 Победа Блинковой Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.94 на матч Радукану — Блинкова принесёт прибыль 1940₽, общая выплата — 2940₽

Рекомендуемая ставка: победа Блинковой за 2.94.