Поляк Хуберт Хуркач сыграет против венгра Мартона Фучовича в первом круге турнира ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 9 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.98.
Хуркач
Несмотря на все усилия, Хуберту так и не удалось существенно улучшить свое положение в рейтинге по итогам серии турниров на грунте.
Польский теннисист начал неделю в статусе 96-й ракетки мира.
В начале апреля Хуркач прервал серию из семи поражений, которая началась еще на Australian Open.
Весной Хуркач выиграл два матча на «Мастерсе» в Монте-Карло и прошел один раунд в Мадриде.
Вскоре после этого Хуберт дошел до финала на «челленджере» в Кальяри. В решающем матче он проиграл Маттео Арнальди.
На Ролан Гаррос 29-летний поляк проиграл во втором раунде Фрэнсису Тиафо.
В прошлом году Хуркач провел лишь один матч на траве из-за травмы.
Фучович
Мартон тем временем провалил грунтовый отрезок сезона.
Венгерский теннисист не выиграл ни одного матча на этом покрытии.
Фучович не смог пройти первый круг в Монте-Карло, Мадриде, Риме и на Ролан Гаррос, уступив Алехандро Табило, Пабло Каррено-Бусте, Дино Прижмичу и Маттео Берреттини соответственно.
Также стоит обратить на баланс Фучовича в этом сезоне — шесть побед и 11 поражений.
Лучшим результатом 34-летнего венгра в этом году пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
Но сейчас также важно уточнить, что в прошлом сезоне Фучович выиграл восемь из 11-ти матчей на траве (сначала дошел до четвертьфинала в Штутгарте, а потом до третьего круга на Уимблдоне).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 1.37, победу Фучовича букмекеры предлагают за 3.08.
Прогноз: как ни странно, ранее Хуберт ни разу не обыгрывал Мартона. Фучович ведет 3-0 в противостоянии с поляком.
С учетом того, что Хуркач в последнее время тоже чересчур часто проигрывает, оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов, а не на на исход.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.