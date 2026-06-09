прогноз на матч первого круга турнира в Хертогенбосе, ставка за 1.98

Поляк Хуберт Хуркач сыграет против венгра Мартона Фучовича в первом круге турнира ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 9 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.98.

Хуркач

Несмотря на все усилия, Хуберту так и не удалось существенно улучшить свое положение в рейтинге по итогам серии турниров на грунте.

Польский теннисист начал неделю в статусе 96-й ракетки мира.

В начале апреля Хуркач прервал серию из семи поражений, которая началась еще на Australian Open.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Весной Хуркач выиграл два матча на «Мастерсе» в Монте-Карло и прошел один раунд в Мадриде.

Вскоре после этого Хуберт дошел до финала на «челленджере» в Кальяри. В решающем матче он проиграл Маттео Арнальди.

На Ролан Гаррос 29-летний поляк проиграл во втором раунде Фрэнсису Тиафо.

В прошлом году Хуркач провел лишь один матч на траве из-за травмы.

Фучович

Мартон тем временем провалил грунтовый отрезок сезона.

Венгерский теннисист не выиграл ни одного матча на этом покрытии.

Фучович не смог пройти первый круг в Монте-Карло, Мадриде, Риме и на Ролан Гаррос, уступив Алехандро Табило, Пабло Каррено-Бусте, Дино Прижмичу и Маттео Берреттини соответственно.

Также стоит обратить на баланс Фучовича в этом сезоне — шесть побед и 11 поражений.

Лучшим результатом 34-летнего венгра в этом году пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Но сейчас также важно уточнить, что в прошлом сезоне Фучович выиграл восемь из 11-ти матчей на траве (сначала дошел до четвертьфинала в Штутгарте, а потом до третьего круга на Уимблдоне).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 1.37, победу Фучовича букмекеры предлагают за 3.08.

Прогноз: как ни странно, ранее Хуберт ни разу не обыгрывал Мартона. Фучович ведет 3-0 в противостоянии с поляком.

С учетом того, что Хуркач в последнее время тоже чересчур часто проигрывает, оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов, а не на на исход.

1.98 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч Хуркач — Фучович принесёт чистый выигрыш 980₽, общая выплата — 1980₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.