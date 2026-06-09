прогноз на матч первого круга турнира в Штутгарте, ставка за 1.92

Американец Фрэнсис Тиафо сыграет против немца Даниэля Альтмайера в первом круге турнира ATP 250 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 9 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

Альтмайер

Даниэль провалил начало сезона, из-за чего был близок к тому, чтобы оказаться за пределами топ-100.

Немецкий теннисист проиграл первые восемь матчей в этом году.

Свою первую победу Альтмайер одержал только в конце марта на грунтовом «челленджере» в Неаполе. На этом турнире он дошел до финала, в котором проиграл Хамаду Меджедовичу.

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На уровне основного тура лучшим результатом Альтмайера в 2026-м пока остается выход в четвертьфинал «пятисотника» в Гамбурге.

На Ролан Гаррос 27-летний немец проиграл в первом раунде Феликсу Оже-Альяссиму. Канадец вырвал победу на тай-брейке пятого сета.

В предыдущих сезонах Альтмайер слабо выступал на траве. До сих пор он выиграл лишь девять матчей на этом покрытии.

Тиафо

Фрэнсис тем временем успешно провел первую часть сезона.

Американский теннисист выиграл 22 из 34 матчей.

На что точно стоит обратить внимание: в этом году Тиафо еще ни разу не проигрывал в стартовом матче.

На Ролан Гаррос 28-летний американец дошел до четвертого раунда, обыграв Элиота Спиццирри, Хуберта Хуркача и Жайме Фарию. В 1/8 финала его остановил Маттео Арнальди.

Лучшим результатом Тиафо в этом году пока остается выход в финал «пятисотника» в Акапулько. Кроме того, в конце марта он дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

Тиафо ранее успешно играл в Штутгарте. В 2023-м он стал победителем местного турнира, а в 2024-м дошел до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Альтмайера в этом матче можно поставить за 3.36, победу Тиафо букмекеры предлагают за 1.32.

Прогноз: вероятно, американец обыграет вспыльчивого немца. Более того, на этой неделе Тиафо вполне может побороться даже за титул. У него есть абсолютно всё, чтобы успешно играть на траве.

1.92 Победа Тиафо в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Альтмайер — Тиафо принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: победа Тиафо в двух сетах за 1.92.