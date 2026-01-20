прогноз на матч Australian Open, ставка за 1.92

Испанец Карлос Алькарас сыграет против немца Янника Ханфмана во втором круге Australian Open. Матч пройдет 21 января в Мельбурне, начало — в 06:00 мск.

Алькарас

Карлос в первом раунде одержал победу над Адамом Уолтоном. Как и ожидалось, испанец не смог обыграть австралийского теннисиста с разгромным счетом — 6:3, 7:6, 6:2.

Но тут все-таки важно учитывать, что это был его первый официальный матч в этом году.

«В целом матч получился хорошим, я чувствовал себя уверенно. Соперник показал высокий уровень, временами играл очень мощно, поэтому нужно было держать концентрацию.

Такой старт, с определенными сложностями уже в первом круге, для меня даже полезен — помогает быстрее войти в турнирный ритм. В целом я доволен тем, как провел матч», — сказал Алькарас после победы над Уолтоном.

В прошлом году Алькарас дошел в Мельбурне до четвертьфинала, где проиграл Новаку Джоковичу. В 2024-м он тоже не смог пройти эту стадию, уступив Саше Звереву.

Ханфман

Янник тем временем всего лишь второй раз в карьере прошел первый раунд на австралийском мэйджоре.

Немецкий теннисист одержал победу над американцем Закари Свайдой — 7:5, 4:6, 6:4, 7:6.

Интересно, что это был всего лишь второй матч Ханфмана в этом году.

В начале января 34-летний Ханфман не прошел квалификацию на турнире в Брисбене, проиграв французу Теренсу Атману.

Ранее Ханфман ни разу не проходил дальше второго круга на турнирах «Большого шлема».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Алькарас не встретит серьезного сопротивления в предстоящем матче. На победу Ханфмана можно поставить за 17.50.

Прогноз: Карлос спокойно обыгрывал Янника еще задолго до того, как стал главной звездой мужского тура. Вряд ли немецкий теннисист избежит поражения с крупным счетом.

1.92 Победа Алькараса с форой по геймам (-9,0) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Алькарас — Ханфман позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-9,0) за 1.92.