Испанец Карлос Алькарас сыграет против немца Янника Ханфмана во втором круге Australian Open. Матч пройдет 21 января в Мельбурне, начало — в 06:00 мск.
Алькарас
Карлос в первом раунде одержал победу над Адамом Уолтоном. Как и ожидалось, испанец не смог обыграть австралийского теннисиста с разгромным счетом — 6:3, 7:6, 6:2.
Но тут все-таки важно учитывать, что это был его первый официальный матч в этом году.
«В целом матч получился хорошим, я чувствовал себя уверенно. Соперник показал высокий уровень, временами играл очень мощно, поэтому нужно было держать концентрацию.
Такой старт, с определенными сложностями уже в первом круге, для меня даже полезен — помогает быстрее войти в турнирный ритм. В целом я доволен тем, как провел матч», — сказал Алькарас после победы над Уолтоном.
В прошлом году Алькарас дошел в Мельбурне до четвертьфинала, где проиграл Новаку Джоковичу. В 2024-м он тоже не смог пройти эту стадию, уступив Саше Звереву.
Ханфман
Янник тем временем всего лишь второй раз в карьере прошел первый раунд на австралийском мэйджоре.
Немецкий теннисист одержал победу над американцем Закари Свайдой — 7:5, 4:6, 6:4, 7:6.
Интересно, что это был всего лишь второй матч Ханфмана в этом году.
В начале января 34-летний Ханфман не прошел квалификацию на турнире в Брисбене, проиграв французу Теренсу Атману.
Ранее Ханфман ни разу не проходил дальше второго круга на турнирах «Большого шлема».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Алькарас не встретит серьезного сопротивления в предстоящем матче. На победу Ханфмана можно поставить за 17.50.
Прогноз: Карлос спокойно обыгрывал Янника еще задолго до того, как стал главной звездой мужского тура. Вряд ли немецкий теннисист избежит поражения с крупным счетом.
Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-9,0) за 1.92.