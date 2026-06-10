Американец Фрэнсис Тиафо сыграет против австралийца Ринки Хиджикаты во втором круге турнира ATP 250 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 11 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.
Хиджиката
У Ринки в первом круге был непростой матч против немца Тома Генцша.
Австралийский теннисист одержал волевую победу над 229-й ракеткой мира — 6:7, 7:6, 6:3.
Хиджиката занимает 106-е место в текущей версии рейтинга ATP.
На уровне основного тура его лучшим результатом в этом году пока остается выход в 1/8 финала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.
На калифорнийском «тысячнике» Хиджиката обыграл Франческо Маэстрелли, Лучано Дардери и Александра Бублика, после чего уступил Кэмерону Норри.
С тех пор Ринки выиграл лишь два матча на турнирах ATP.
Тиафо
Фрэнсис в первом круге одержал победу над Даниэлем Альтмайером.
Вопреки ожиданиям, ему все же понадобился дополнительный сет в матче против немецкого теннисиста — 7:6, 4:6, 6:4.
Интересно, что Тиафо еще ни разу в этом году не проигрывал в стартовом матче.
В 2026-м американец выиграл 23 из 35 матчей.
Лучшим результатом Тиафо в этом году пока остается выход в финал «пятисотника» в Акапулько. Кроме того, в конце марта он дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.
На Ролан Гаррос 28-летний теннисист дошел до четвертого раунда, обыграв Элиота Спиццирри, Хуберта Хуркача и Жайме Фарию. В 1/8 финала его остановил Маттео Арнальди.
Тиафо ранее успешно играл в Штутгарте. В 2023-м он стал победителем местного турнира, а в 2024-м дошел до четвертьфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хиджикату в этом матче можно поставить за 3.04, победу Тиафо букмекеры предлагают за 1.38.
Прогноз: ранее Фрэнсис выиграл три из четырех матчей против Ринки.
Это будет уже их третья встреча в этом году. В феврале американец обыграл австралийца на харде в Делрей-Бич, а в апреле — на грунте в Хьюстоне. При этом во втором случае им понадобился третий сет.
Вероятно, не менее напряженным будет и предстоящий матч, но Тиафо, скорее всего, подтвердит статус фаворита.
Рекомендуемая ставка: победа Тиафо + тотал геймов больше 20,5 за 1.97.