прогноз на матч второго круга турнира в Штутгарте, ставка за 1.97

Американец Фрэнсис Тиафо сыграет против австралийца Ринки Хиджикаты во втором круге турнира ATP 250 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 11 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.

Хиджиката

У Ринки в первом круге был непростой матч против немца Тома Генцша.

Австралийский теннисист одержал волевую победу над 229-й ракеткой мира — 6:7, 7:6, 6:3.

Хиджиката занимает 106-е место в текущей версии рейтинга ATP.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

На уровне основного тура его лучшим результатом в этом году пока остается выход в 1/8 финала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

На калифорнийском «тысячнике» Хиджиката обыграл Франческо Маэстрелли, Лучано Дардери и Александра Бублика, после чего уступил Кэмерону Норри.

С тех пор Ринки выиграл лишь два матча на турнирах ATP.

Тиафо

Фрэнсис в первом круге одержал победу над Даниэлем Альтмайером.

Вопреки ожиданиям, ему все же понадобился дополнительный сет в матче против немецкого теннисиста — 7:6, 4:6, 6:4.

Интересно, что Тиафо еще ни разу в этом году не проигрывал в стартовом матче.

В 2026-м американец выиграл 23 из 35 матчей.

Лучшим результатом Тиафо в этом году пока остается выход в финал «пятисотника» в Акапулько. Кроме того, в конце марта он дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

На Ролан Гаррос 28-летний теннисист дошел до четвертого раунда, обыграв Элиота Спиццирри, Хуберта Хуркача и Жайме Фарию. В 1/8 финала его остановил Маттео Арнальди.

Тиафо ранее успешно играл в Штутгарте. В 2023-м он стал победителем местного турнира, а в 2024-м дошел до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хиджикату в этом матче можно поставить за 3.04, победу Тиафо букмекеры предлагают за 1.38.

Прогноз: ранее Фрэнсис выиграл три из четырех матчей против Ринки.

Это будет уже их третья встреча в этом году. В феврале американец обыграл австралийца на харде в Делрей-Бич, а в апреле — на грунте в Хьюстоне. При этом во втором случае им понадобился третий сет.

Вероятно, не менее напряженным будет и предстоящий матч, но Тиафо, скорее всего, подтвердит статус фаворита.

1.97 Победа Тиафо + тотал геймов больше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Хиджиката — Тиафо принесёт чистый выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Рекомендуемая ставка: победа Тиафо + тотал геймов больше 20,5 за 1.97.