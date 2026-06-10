прогноз на матч второго круга турнира в Штутгарте, ставка за 1.92

Чех Иржи Легечка сыграет против австралийца Джеймса Дакворта во втором круге турнира ATP 250 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 11 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

Легечка

Иржи попал в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

Свой предыдущий матч чешский теннисист провел в конце мая, когда сенсационно проиграл испанцу Пабло Каррено Бусте в первом круге Ролан Гаррос.

Легечка третий раз в сезоне уступил в стартовом матче. Ранее он одержал ни одной победы на Australian Open и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

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Лучшим результатом Легечки в этом году пока остается выход в финал «Мастерса» в Майами.

В апреле он выиграл два матча на грунтовом «тысячнике» в Монте-Карло и дошел до четвертьфинала в Мадриде.

В прошлом году Легечка выиграл семь из десяти матчей на траве, а его лучшим результатом на этом покрытии стал выход в финал «пятисотника» в Лондоне.

Дакворт

Джеймс в первом раунде одержал победу над 18-летним немцем Диего Дедурой Паломеро — 6:4, 6:3.

Австралийский теннисист начал неделю в статусе 79-й ракетки мира.

Дакворт закрепился в топ-100 благодаря, в первую очередь, успешным выступлениям на «челленджерах». В апреле он выиграл турнир в Мехико и дошел до финала в Сан-Луис-Потоси.

На уровне основного тура Дакворт еще ни разу в этом сезоне не проходил дальше второго круга.

В прошлом году австралиец выиграл пять из 11-ти матчей на траве, а в 2024-м — 10 из 15-ти.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 1.30, победу Дакворта букмекеры предлагают за 3.50.

Прогноз: австралиец, вероятно, сможет навязать борьбу и избежать поражения с крупным счетом, но на большее ему вряд ли стоит рассчитывать. На этой неделе Легечка вполне способен побороться даже за титул.

1.92 Победа Легечки + тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Легечка — Дакворт принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: победа Легечки + тотал геймов больше 21,5 за 1.92.