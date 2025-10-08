прогноз на матч турнира в Шанхае, ставка за 1.95

Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 8 октября, начало — в 13:30 мск.

Оже-Альяссим

Феликс спокойно прошел два предыдущих раунда, воспользовавшись не самой сложной сеткой.

В первом матче канадский теннисист одержал победу над чилийцем Алехандро Табило — 6:3, 6:3.

В третьем круге Оже-Альяссим обыграл нидерландца Йеспера де Йонга 6:4, 7:5.

Феликс проводит первый турнир после невероятно успешного выступления на Открытом чемпионате США. Вопреки ожиданиям, на мэйджоре в Нью-Йорке он дошел до полуфинала.

Оже-Альяссим спокойно прошел первые раунды, после чего обыграл Андрея Рублева, Сашу Зверева и Алекса Де Минора. В 1/2 финала его остановил Янник Синнер.

В этом году Оже-Альяссим провел на харде уже 40 матчей, и на этом отрезке у него — 29 побед и 11 поражений.

Музетти

Лоренцо, как и Феликс, попал в число сеяных, поэтому для выхода в 1/8 финала ему надо было выиграть два матча.

В первом итальянец разгромил аргентинца Франсиско Комесану — 6:4, 6:0.

В третьем раунде Музетти остановил соотечественника Лучано Дардери — 7:5, 7:6.

Музетти прошел не менее двух раундов на четвертом турнире подряд.

В сентябре Лоренцо дошел до четвертьфинала на US Open и до финала на турнире ATP 250 в китайском Чэнду.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.99, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.81.

Прогноз: у этого матча есть важный контекст — оба теннисиста продолжают борьбу за место на Итоговом турнире. Музетти пока что опережает Оже-Альяссима в чемпионской гонке ATP, но в случае поражения в предстоящем матче ситуация для него может сильно ухудшиться.

Лоренцо ведет 4-3 в противостоянии с Феликсом. Ранее в этом сезоне он обыграл канадца на харде в Майами. Несмотря на это, сейчас оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.95.