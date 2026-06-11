прогноз на 1/4 финала в Хертогенбосе, ставка за 2.10

Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против поляка Камиля Майхшака в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 12 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

Оже-Альяссим

Феликс попал в число первых четырех сеяных и стартовал сразу со второго раунда.

В первом матче канадский теннисист одержал победу над венгром Мартогом Фучовичем — 6:3, 6:4.

Оже-Альяссим выиграл пять из шести последних матчей.

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В начале июня Оже-Альяссим дошел до четвертьфинала на Ролан Гаррос.

В столице Франции 25-летний канадец обыграл Даниэля Альтмайера, Романа Андреса Бурручагу, Брэндона Накашиму и Алехандро Табило, после чего уступил Флавио Коболли.

В текущем сезоне Оже-Альяссим выиграл 26 из 37-ми матчей.

В прошлом году Феликс выиграл четыре из десяти матчей на траве.

Майхшак

Камиль в первом круге одержал волевую победу над финном Отто Виртаненом — 6:7, 6:4, 7:6.

Во втором раунде польский теннисист разгромил австралийца Джеймса Маккейба — 6:0, 6:3.

В отличие от Оже-Альяссима, Майхшак в этом месяце провел уже шесть матчей на траве.

На прошлой неделе 30-летний поляк дошел до полуфинала на «челленджере» в Бирмингеме.

Интересно, что в прошлом сезоне Майхшак не выиграл ни одного матча на турнирах в Бирмингеме, Илкли и Истборне, но зато потом дошел до 1/8 финала на Уимблдоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.30, победу Майхшака букмекеры предлагают за 3.07.

Прогноз: оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов. Оже-Альяссиму будет непросто подтвердить статус фаворита.

2.10 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Оже-Альяссим — Майхшак принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.10.