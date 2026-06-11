прогноз на матч 1/4 финала турнира в Штутгарте, ставка за 1.92

Чех Иржи Легечка сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо в четвертьфинале турнира ATP 250 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 12 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

Легечка

Иржи пропускал первый раунд, а во втором одержал волевую победу над Джеймсом Даквортом.

Как и ожидалось, матч против австралийца получился затяжным и нервным — 6:7, 6:4, 7:6.

Это был первый матч Легечки после Ролан Гаррос, на котором он сенсационно проиграл испанцу Пабло Каррено Бусте в стартовом раунде.

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Легечка второй год подряд вышел в четвертьфинал на турнире в Штутгарте. В 2025-м он не смог пройти эту стадию, уступив американцу Бену Шелтону.

В прошлом году Иржи выиграл семь из десяти матчей на траве, а его лучшим результатом на этом покрытии стал выход в финал «пятисотника» в Лондоне.

Лучшим результатом Легечки в этом году пока остается выход в финал «Мастерса» в Майами.

Тиафо

Фрэнсис 50-й раз в сезоне вышел в четвертьфинал на уровне основного тура.

При этом американский теннисист выиграл только 20 из 49 матчей на этой стадии.

В первом круге текущего турнира Тиафо одержал победу над Даниэлем Альтмайером — 7:6, 4:6, 6:4.

Во втором раунде Тиафо выиграл у австралийца Ринки Хиджикаты — 6:4, 6:4.

Фрэнсис восьмой раз в сезоне прошел не менее двух раундов.

В этом голу 28-летний американец выиграл 24 из 36 матчей.

Лучшим результатом Тиафо в этом году пока остается выход в финал «пятисотника» в Акапулько. Кроме того, в конце марта он дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

Тиафо ранее успешно играл в Штутгарте. В 2023-м он стал победителем местного турнира, а в 2024-м дошел до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 1.65, победу Тиафо букмекеры предлагают за 2.27.

Прогноз: Фрэнсис выиграл два из трех предыдущих матчей против Иржи. При этом их предыдущая встреча на траве, состоявшаяся летом 2023-го в Штутгарте, завершилась победой американца со счетом 7:6, 6:4.

Вероятно, Тиафо и Легечка снова проведут больше 20 геймов. Оптимальной будет ставка на тотал, а не на исход.

1.92 Тотал геймов больше 25,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Легечка — Тиафо позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 25,0 за 1.92.