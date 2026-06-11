Фриц второй год подряд дойдет до полуфинала в Штутгарте?

прогноз на матч 1/4 финала турнира в Штутгарте, ставка за 1.93

Американец Тейлор Фриц сыграет против итальянца Маттиа Беллуччи в четвертьфинале турнира ATP 250 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 12 июня, начало — в 13:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.93.

Беллуччи

Маттиа третий раз в сезоне выиграл два подряд матча на уровне основного тура.

В конце февраля итальянец дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Акапулько, а в мае — до третьего раунда на «Мастерсе» в Риме.

В первом круге Беллуччи одержал победу над испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной — 6:2, 6:7, 6:2.

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Во втором раунде его соперником был немец Янник Ханфман — 7:5, 6:7, 6:2.

Интересно, что на прошлой неделе 25-летний итальянец проиграл 157-й ракетке Алексу Болту в первом круге «челленджера» в Бирмингеме.

В прошлом году Беллуччи выиграл пять из десяти матчей на траве, а его лучшим результатом на этом покрытии стал выход в третий круг Уимблдона.

Фриц

Тейлор пропускал первый круг, а во втором одержал волевую победу над Мартином Ландалусе.

Как и ожидалось, матч против испанского получился непростым — 6:7, 7:5, 7:6. Во втором сете соперник вел с брейком, но американец все-таки сумел совершить камбэк.

Это был лишь третий матч Фрица за последние несколько месяцев.

В конце мая Фриц не прошел первый круг на турнире в Женеве и на Ролан Гаррос, уступив Алексею Попырину и Нишешу Басаваредди соответственно.

Перед этим он восстанавливался после травмы колена, которая беспокоила его еще с прошлого года.

Фриц — действующий чемпион турнира в Штутгарте. В прошлом году он выиграл 13 из 15-ти матчей на траве. На этом отрезке он также взял титул в Истборне и дошел до полуфинала на Уимблдоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Беллуччи в этом матче можно поставить за 3.36, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.32.

Прогноз: вероятно, американец обыграет итальянца, у которого все-таки не такая классная подача. На траве это, как известно, зачастую ключевой нюанс. Но предстоящий матч, как и предыдущий, все равно будет непростым.

1.93 Победа Фрица + тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч Беллуччи — Фриц принесёт чистый выигрыш 930₽, общая выплата — 1930₽

Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал геймов больше 21,5 за 1.93.