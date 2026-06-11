прогноз на матч 1/4 финала турнира в Лондоне, ставка за 2.00

Американки Аманда Анисимова и Ива Йович встретятся в четвертьфинале турнира WTA 500 в Лондоне (Англия). Матч пройдет 12 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

Йович

Ива впервые в карьере вышла в четвертьфинал на уровне основного тура.

На этой неделе американская теннисистка пока не проиграла ни одного сета.

В первом круге Йович одержала победу над хорваткой Антонией Ружич — 6:3, 6:4.

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Во втором раунде ее соперницей была филиппинка Александра Эала — 6:2, 6:2.

Йович провела 39 матчей в этом году. На этом отрезке у нее 25 побед и 14 поражений.

Одним из лучших ее результатов в текущем сезоне пока остается выход в четвертьфинал Australian Open. Кроме того, она дошла до финала в Хобарте и до полуфинала в Окленде и Чарлстоне.

Анисимова

Аманда вышла в четвертьфинал впервые с февраля, когда она добралась до полуфинала на «тысячнике» в Дубае.

Американская теннисистка попала в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартовала в Лондоне сразу со второго раунда.

В стартовом матче Анисимова разгромила 38-летнюю немку Лауру Зигемунд — 6:1, 6:3.

Это был ее первый матч после Ролан Гаррос, на котором она дошла до третьего раунда.

Анисимова пропустила все весенние турниры на грунте из-за травмы запястья.

Анисимова — финалистка прошлогоднего турнира в Лондоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Йович в этом матче можно поставить за 2.07, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 1.75.

Прогноз: в прошлом году Анисимова выиграла 12 из 15-ти матчей на траве и дошла до финала не только на лондонском «пятисотнике», но и на Уимблдоне.

Несмотря на то, что Аманде комфортно на столь специфическом покрытии, все равно нет уверенности, что она обыграет талантливую соотечественницу. Вероятно, матч между американками получится максимально напряженным.

2.00 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Йович — Анисимова принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.00.