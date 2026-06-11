Американки Аманда Анисимова и Ива Йович встретятся в четвертьфинале турнира WTA 500 в Лондоне (Англия). Матч пройдет 12 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
Йович
Ива впервые в карьере вышла в четвертьфинал на уровне основного тура.
На этой неделе американская теннисистка пока не проиграла ни одного сета.
В первом круге Йович одержала победу над хорваткой Антонией Ружич — 6:3, 6:4.
Во втором раунде ее соперницей была филиппинка Александра Эала — 6:2, 6:2.
Йович провела 39 матчей в этом году. На этом отрезке у нее 25 побед и 14 поражений.
Одним из лучших ее результатов в текущем сезоне пока остается выход в четвертьфинал Australian Open. Кроме того, она дошла до финала в Хобарте и до полуфинала в Окленде и Чарлстоне.
Анисимова
Аманда вышла в четвертьфинал впервые с февраля, когда она добралась до полуфинала на «тысячнике» в Дубае.
Американская теннисистка попала в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартовала в Лондоне сразу со второго раунда.
В стартовом матче Анисимова разгромила 38-летнюю немку Лауру Зигемунд — 6:1, 6:3.
Это был ее первый матч после Ролан Гаррос, на котором она дошла до третьего раунда.
Анисимова пропустила все весенние турниры на грунте из-за травмы запястья.
Анисимова — финалистка прошлогоднего турнира в Лондоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Йович в этом матче можно поставить за 2.07, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 1.75.
Прогноз: в прошлом году Анисимова выиграла 12 из 15-ти матчей на траве и дошла до финала не только на лондонском «пятисотнике», но и на Уимблдоне.
Несмотря на то, что Аманде комфортно на столь специфическом покрытии, все равно нет уверенности, что она обыграет талантливую соотечественницу. Вероятно, матч между американками получится максимально напряженным.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.00.