Бельгиец Александр Блокс сыграет против француза Люки Ван Аша в финале турнира ATP 250 в Эшториле (Португалия). Матч пройдет 26 июля, начало — в 19:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.
Ван Аш
Люка впервые в карьере вышел в финал на уровне основного тура.
В первом раунде французский теннисист одержал победу над португальцем Фредерику Силвой — 7:5, 6:7, 6:1.
Во втором круге его соперником был экс-десятая ракетка мира испанец Пабло Каррено-Буста — 6:3, 4:6, 6:2.
Но главным сюрпризом стала волевая победа Ван Аша над Андреем Рублевым в 1/4 финала — 3:6, 6:3, 6:4. В матче с российским теннисистом он впервые обыграл соперника из топ-20.
В полуфинале Ван Аш выиграл у Юго Гастона — 6:4, 7:5.
До этой недели его лучшим результатом в этом году был выход в четвертьфинал грунтового турнира в Марракеше.
В текущем сезоне 22-летний француз выиграл пока лишь восемь матчей на уровне основного тура. При этом в 2026-м Ван Аш стал победителем трех «челленджеров» — в Кемпере, Лилле и Парме. Во многом благодаря этим результатам он закрепился в топ-100.
Блокс
Александр тоже впервые в карьере сыграет в финале турнира ATP.
Блокс попал в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.
В первом матче бельгийский теннисист одержал волевую победу над французом Кирианом Жаке — 3:6, 6:4, 7:6. В решающем сете он отыграл два матчбола.
В четвертьфинале Блокс выиграл у аргентинца Романа Андреса Бурручаги — 6:4, 5:7, 6:4.
В полуфинале у 21-летнего бельгийца был тяжелейший матч против Лучано Дардери — 5:7, 7:6, 7:6. На решающем тай-брейке он отыгрался со счета 0:4.
Блокс проводит третий турнир после травмы стопы, которую он получил на тренировке перед вторым кругом Ролан Гаррос.
На прошлой неделе он проиграл французу Титуану Дроге на старте турнира в Умаге, а перед этим уступил Саше Звереву в первом круге Уимблдона.
Лучшим результатом Блокса в этом году пока остается выход в полуфинал «Мастерса» в Мадроиде. Кроме того, весной он выиграл два матча на «тысячниках» в Монте-Карло и Риме.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Ван Аша в этом матче можно поставить за 2.49, победу Блокса букмекеры предлагают за 1.53.
Прогноз: победа над Рублевым, безусловно, придала уверенности французскому теннисисту. Однако мы все равно считаем, что Блокс обыграет Ван Аша в предстоящем финале. Бельгиец сильно спрогрессировал в этом году.
Рекомендуемая ставка: победа Блокса + тотал геймов больше 19,5 за 2.08.