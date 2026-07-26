Сможет ли Блокс обыграть Ван Аша и забрать титул в Эшториле?

прогноз на финал турнира в Эшториле, ставка за 2.08

Бельгиец Александр Блокс сыграет против француза Люки Ван Аша в финале турнира ATP 250 в Эшториле (Португалия). Матч пройдет 26 июля, начало — в 19:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.

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Ван Аш

Люка впервые в карьере вышел в финал на уровне основного тура.

В первом раунде французский теннисист одержал победу над португальцем Фредерику Силвой — 7:5, 6:7, 6:1.

Во втором круге его соперником был экс-десятая ракетка мира испанец Пабло Каррено-Буста — 6:3, 4:6, 6:2.

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Но главным сюрпризом стала волевая победа Ван Аша над Андреем Рублевым в 1/4 финала — 3:6, 6:3, 6:4. В матче с российским теннисистом он впервые обыграл соперника из топ-20.

В полуфинале Ван Аш выиграл у Юго Гастона — 6:4, 7:5.

До этой недели его лучшим результатом в этом году был выход в четвертьфинал грунтового турнира в Марракеше.

В текущем сезоне 22-летний француз выиграл пока лишь восемь матчей на уровне основного тура. При этом в 2026-м Ван Аш стал победителем трех «челленджеров» — в Кемпере, Лилле и Парме. Во многом благодаря этим результатам он закрепился в топ-100.

Блокс

Александр тоже впервые в карьере сыграет в финале турнира ATP.

Блокс попал в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

В первом матче бельгийский теннисист одержал волевую победу над французом Кирианом Жаке — 3:6, 6:4, 7:6. В решающем сете он отыграл два матчбола.

В четвертьфинале Блокс выиграл у аргентинца Романа Андреса Бурручаги — 6:4, 5:7, 6:4.

В полуфинале у 21-летнего бельгийца был тяжелейший матч против Лучано Дардери — 5:7, 7:6, 7:6. На решающем тай-брейке он отыгрался со счета 0:4.

Блокс проводит третий турнир после травмы стопы, которую он получил на тренировке перед вторым кругом Ролан Гаррос.

На прошлой неделе он проиграл французу Титуану Дроге на старте турнира в Умаге, а перед этим уступил Саше Звереву в первом круге Уимблдона.

Лучшим результатом Блокса в этом году пока остается выход в полуфинал «Мастерса» в Мадроиде. Кроме того, весной он выиграл два матча на «тысячниках» в Монте-Карло и Риме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ван Аша в этом матче можно поставить за 2.49, победу Блокса букмекеры предлагают за 1.53.

Прогноз: победа над Рублевым, безусловно, придала уверенности французскому теннисисту. Однако мы все равно считаем, что Блокс обыграет Ван Аша в предстоящем финале. Бельгиец сильно спрогрессировал в этом году.

2.08 Победа Блокса + тотал геймов больше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Ван Аш — Блокс принесёт прибыль 1080₽, общая выплата — 2080₽

Рекомендуемая ставка: победа Блокса + тотал геймов больше 19,5 за 2.08.