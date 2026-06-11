Австралиец Алекс Де Минор сыграет против француза Бенжамена Бонзи в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 12 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.01.
Бонзи
Бенжамен в первом раунде выиграл у 18-летнего нидерландца Миса Роттгеринга — 6:4, 6:4.
Во втором круге, вопреки ожиданиям, Бонзи остановил соотечественника Юго Эмбера — 6:4, 3:6, 6:3.
С учетом квалификации француз провел в Хертогенбосе уже четыре матча. В отборе он обыграл австралийцев Марка Полманса и Бернарда Томича.
Бонзи впервые в сезоне прошел дальше второго круга на уровне основного тура.
Бенжамен выиграл 22 из 37-ми матчей в текущем сезоне.
До сих пор его лучшим результатом в этом году был выход в финал «челленджера» в По (Франция).
Де Минор
Алекс пропускал первый круг, а во втором одержал победу над Мартином Даммом.
Как и ожидалось, австралийский теннисист не смог разгромить американца — 7:6, 7:5.
Де Минор выиграл 20 из 31 матчей в текущем сезоне.
В начале февраля он стал победителем «пятисотника» в Роттердаме.
С тех пор лучшим результатом 27-летнего австралийца пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Гамбурге.
В прошлом году Де Минор не играл в Хертогенбосе, тогда как в 2024-м он стал победителем местного турнира.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Бонзи в этом матче можно поставить за 4.40, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.21.
Прогноз: несмотря на то, что Де Минор в этом сезоне играет не так убедительно, как в предыдущих, мы все же склоняемся к тому, что он остановит Бонзи и продолжит борьбу за титул.
Де Минор выиграл три из пяти предыдущих матчей против француза. Но также важно отметить, что их предыдущая встреча состоялась еще в начале 2023 года.
Рекомендуемая ставка: победа Де Минора + тотал геймов больше 20,5 за 2.01.