Сможет ли Де Минор выйти в четвертьфинал в Хертогенбосе?

прогноз на 1/4 финала в Хертогенбосе, ставка за 2.01

Австралиец Алекс Де Минор сыграет против француза Бенжамена Бонзи в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 12 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.01.

Бонзи

Бенжамен в первом раунде выиграл у 18-летнего нидерландца Миса Роттгеринга — 6:4, 6:4.

Во втором круге, вопреки ожиданиям, Бонзи остановил соотечественника Юго Эмбера — 6:4, 3:6, 6:3.

С учетом квалификации француз провел в Хертогенбосе уже четыре матча. В отборе он обыграл австралийцев Марка Полманса и Бернарда Томича.

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Бонзи впервые в сезоне прошел дальше второго круга на уровне основного тура.

Бенжамен выиграл 22 из 37-ми матчей в текущем сезоне.

До сих пор его лучшим результатом в этом году был выход в финал «челленджера» в По (Франция).

Де Минор

Алекс пропускал первый круг, а во втором одержал победу над Мартином Даммом.

Как и ожидалось, австралийский теннисист не смог разгромить американца — 7:6, 7:5.

Де Минор выиграл 20 из 31 матчей в текущем сезоне.

В начале февраля он стал победителем «пятисотника» в Роттердаме.

С тех пор лучшим результатом 27-летнего австралийца пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Гамбурге.

В прошлом году Де Минор не играл в Хертогенбосе, тогда как в 2024-м он стал победителем местного турнира.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бонзи в этом матче можно поставить за 4.40, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.21.

Прогноз: несмотря на то, что Де Минор в этом сезоне играет не так убедительно, как в предыдущих, мы все же склоняемся к тому, что он остановит Бонзи и продолжит борьбу за титул.

Де Минор выиграл три из пяти предыдущих матчей против француза. Но также важно отметить, что их предыдущая встреча состоялась еще в начале 2023 года.

2.01 Победа Де Минора + тотал геймов больше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч Бонзи — Де Минор позволит вывести на карту выигрыш 1010₽, общая выплата — 2010₽

Рекомендуемая ставка: победа Де Минора + тотал геймов больше 20,5 за 2.01.